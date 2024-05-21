Avcı böreği tarifi: Avcı böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Eğer sofranızda yer vermek isterseniz, avcı böreği tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

AVCI BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet hazır yufka

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için;

200 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 su bardağı ince bulgur

1,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

Yarım demet maydanoz

Karabiber

Tuz

Üzeri için;

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

AVCI BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak böreğinizin iç harcını hazırlayın.

Bulgura sıcak su ekleyip kabarması için bekletin. Soğanı minik küpler halinde doğrayın. Maydanozu da ince ince kıyın.

Tereyağı ve sıvı yağı bir tavada kızdırıp soğanları kavurun. Üzerine kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edin. En son karabiber ve tuzu da ekleyip ocaktan alın. Harcınızı ocaktan alınca maydanoz, bulgur ve cevizi de ekleyin.

Yufkaları dörde bölün ve güzelce yağlayın.

Hazırladığınız kıymalı harcı yufkaların geniş kısmına koyun ve kenarlarını kapatarak rulo şeklinde sarın.

Yumurtaları bir kasede çırpın. Bir tabağa da galeta ununu alın.

Böreklerinizi önce yumurtaya daha sonra da galeta ununa bulayın. Ardından yağda altın rengi olana kadar kızartın.