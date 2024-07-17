Kapari nedir, nasıl kullanılır? Kapari ile hangi tarifler yapılır?





KAPARİ NEDİR?

Gebre otu olarak da bilinen kapari doğada kendiliğinden yetişen ve dikenli bir bitki türüdür. Kapari, Türkiye'de farklı bölgelerde yetişen bitkilerden biridir. Halk arasında Kebere, keper, gebere, gebre otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu ve hint hıyarı olarak da bilinir.

KAPARİ NASIL TÜKETİLİR?

Kapari genelde marketlerde turşu şeklinde kavanozlarda satılır. Kapari, özellikle balık veya et yemekleri ile tercih edilebiliyor. Ancak bazı durumlarda zararlı hale gelebilir. Bu sebeple satın alırken ve tüketilirken dikkat edilmesinde fayda var.

Kapari meyvesi turşusunun yanı sıra rendelenerek, doğranarak veya bütün halinde de tüketilebilir.

KAPARİ HANGİ TARİFLERDE KULLANILIR?

Salamura kapari salatalara, makarna soslarına, mezelere, balık ve et yemekleri ile pek çok tarife eklenebiliyor. Ayrıca domates sosuna veya pizza üzerine de eklenebilir.