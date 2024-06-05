Gelinim Mutfakta mor baklava tarifi: Mor baklava nasıl yapılır? Mor baklava neyden yapılır, içinde ne var?

Şeker hastalarının, kilo sorunları olanların ve yüksek tansiyon problemi yaşayanların rahatlıkla tüketebileceği mor baklava (mormiks baklava) hazır paketlerde satılıyor. Şerbetini hazırlayıp üzerine dökerek kolaylıkla evde hazırlayabileceğiniz mor baklava 40 kat yufka ile hazırlanıyor. Peki, mor baklava içinde ne var? Mor baklava nasıl yapılır? İşte mor baklava tarifi ve malzemeleri...

Mor baklava malzemeleri

Hamuru için;

1 bardak sıvı yağ

Yarım su bardağı böğürtlen suyu

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

5 buçuk su bardağı un

2 buçuk yemek kaşığı pancar püresi

2 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı için;

1 buçuk çay bardağı Antep fıstığı

Şerbeti için;

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Bikaç damla limon suyu

Mor baklava nasıl yapılır?

Öncelikle şerbeti için şeker ve suyu kaynatın. Kaynamaya başladığında birkaç damla limon sıkın ve ocağı kağatın. Hamuru için yumurta, pancar püresi ve unu karıştırın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip yumuşak ele yapışmayan bir kıvam elde edin. Hamurun üzerini örtüp on beş dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırıp baklava yufkası inceliğinde açın. Aralarına Antep fıstığı serpip yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Baklava dilimlerini kesip 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak yufkaya ılık şerbeti döküp şerbeti çekmesini bekleyin. Birkaç saat dinlendirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...