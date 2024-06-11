Gelinim Mutfakta kaymaklı badempare tarifi: Badempare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Gelinim Mutfakta kaymaklı badempare tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Özel günlerinizde ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz badempare tatlısı yapımı kolay ve bir o kadar da lezzetli...İşte, badempare tatlısı nasıl yapılır merak edenlere, kaymaklı badempare tarifi ve malzemeleri...
Hamuru için;
125 gram tereyağı
1 su bardağı irmik
1 su bardağı pudra şekeri
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)
1 su bardağı ince çekilmiş badem
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilya
2 buçuk su bardağı un
Şerbeti için;
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
2-3 damla limon
BADEMPARE NASIL YAPILIR?
Öncelikle şerbeti hazırlayın ve kaynamaya başladıktan sonra iki üç damla limon damlatıp ocaktan alın.
Ardından hamuru için bütün malzemeleri karıştırın.
Yavaşça unu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Hamura yuvarlak şekil verip, yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürün ve ortalarına 1’er tane badem batırın.
Önceden ısınmış 180 derece fırında pişirin.
Fırından çıkan tatlıyı, soğuk şerbete batırıp çıkarın ve servis tepsisine alın.
Biraz dinlendirip servis yapın. Afiyet olsun...