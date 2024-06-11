MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıGelinim Mutfakta kaymaklı badempare tarifi: Badempare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
GeriMutfak Tüyoları Gelinim Mutfakta kaymaklı badempare tarifi: Badempare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 11.06.2024 - 14:21 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta kaymaklı badempare tarifi: Badempare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta kaymaklı badempare tarifi: Badempare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Gelinim Mutfakta kaymaklı badempare tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Özel günlerinizde ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz badempare tatlısı yapımı kolay ve bir o kadar da lezzetli...İşte, badempare tatlısı nasıl yapılır merak edenlere, kaymaklı badempare tarifi ve malzemeleri...

BADEMPARE MALZEMELERİ

Hamuru için;

125 gram tereyağı

1 su bardağı irmik

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)

1 su bardağı ince çekilmiş badem

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

2 buçuk su bardağı un

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

2-3 damla limon

BADEMPARE NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlayın ve kaynamaya başladıktan sonra iki üç damla limon damlatıp ocaktan alın.

Ardından hamuru için bütün malzemeleri karıştırın.

Yavaşça unu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamura yuvarlak şekil verip, yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve ortalarına 1’er tane badem batırın.

Önceden ısınmış 180 derece fırında pişirin.

Fırından çıkan tatlıyı, soğuk şerbete batırıp çıkarın ve servis tepsisine alın.

Biraz dinlendirip servis yapın. Afiyet olsun...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi