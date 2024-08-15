MasterChef şeftali kebabı tarifi: Şeftali kebabı nerenin yemeği, nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte MasterChef şeftali kebabı tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

MASTERCHEF ŞEFTALİ KEBABI TARİFİ MALZEMELERİ

500 gram kuzu ve dana kıyma karışımı

1 adet kuru soğan

1 adet kuzu gömleği

3 tutam maydanoz

Karabiber

Kimyon

Tuz

MASTERCHEF ŞEFTALİ KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Şeftalı kebabı için ilk olarak kuzu gömleğini ılık suya koyup yumuşaması için 15 dakika kadar bekletin.

Ardından soğanı ve maydanozu ince ince doğrayın.

Kıymayı bir kaba alın ve üzerine de soğan ile maydanozu ilave edin.

Daha sonra baharat ve tuzu da ekleyip iyice yoğurun.

Harçtan parçalar alıp oval şekil verin.

Kuzu gömleğini, hazırladığınız köfteleri bir kez dolayabilecek şeritler halinde kesin.

Köfteleri kuzu gömleğinin ucuna koyup sarın ve aynı işlemi köfte harcınız bitene kadar tekrarlayın.

Hazırladığınız şeftali kebabını fırın kabına sıralayın.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Piştikten sonra sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun...