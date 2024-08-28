Kabuklarını çöpe atmayın! Domates salçasını bir de böyle deneyin

Domates, mutfaklarımızın olmazsa olmaz malzemesi. Yazın taze ve güzel domateslerinden yapılan salçanın da vakti geldi. Bununla beraber domates kabukları da salça olarak değerlendirilebiliyor. Bunun için dikkat edilmesi gereken noktaları ve adım adım yapılış aşamalarını sizin için derledik. İşte domates kabuğundan salça yapımı...

DOMATES KABUĞUNDAN SALÇA NASIL YAPILIR?

Domates kabuklarını bir kaba alıp üzerine kaya tuzu ekleyin.

Ardından tuzlanan kabukları tencereye alıp kaynatın.

Kabuklar yumuşayınca blender'den geçirip püre haline getirin.

Pürüzsüz hale gelen domates kabuklarını süzgeç veya kevgirden geçirin.

Daha sonra salçanızı koyulaşana kadar tekrar kaynatın. 3-4 saat kadar sonra yoğunlaşacaktır.

Salçanız kıvam alınca bir kaba alın.

Afiyet olsun...