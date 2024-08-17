Kabaklı kiş tarifi: Kiş hamuru nasıl yapılır? Kabaklı kiş malzemeleri neler?
Farklı malzemelerle hazırlanan kiş, çay saatlerinin en güzel eşlikçilerinden. Peynir, pırasa, ıspanak veya daha farklı malzemelerle hazırlanan kiş tarifi, tarif listenizin favorisi olacak. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Ancak en önemli noktası tabanının kıvamında olması. Peki Kiş hamuru nasıl yapılır? Kabaklı kiş malzemeleri neler?
İşte kabaklı kiş tarifi, malzemeleri ve yapılış aşamaları...
KABAKLI KİŞ TARİFİ MALZEMELERİ
2 su bardağı un
125 gram tereyağı
8 yemek kaşığı su (soğuk)
Tuz
İç harcı için:
2 adet kabak
1 adet havuç
8 yemek kaşığı süt
8 yemek kaşığı krema
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
Karabiber
Tuz
KABAKLI KİŞ TARİFİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak havucu soyun ve ince ince doğrayın.
Ardından kabakları temizleyip rendeleyin.
Kabakların üzerine tuz ekleyin ve ovalayarak suyunu sıkın.
Havucu, kabağı, sütü, kremayı, kek ununu, dereotunu, tuzu ve karabiberi karıştırın. Kenarda bekletin.
Tereyağı ile unu elinizle yoğurun. Dolaptan çıkmış soğuk suyla karıştırın. Tuzunu ilave edin. 1 saat dolapta bekletin.
Tart kalıbını yağlayın. Kenarlarından 4 santimetre kadar yükselterek, hamuru yerleştirin. Üzerine hazırladığınız karışımı dökün.
Fırında 175 derecede 30 dakika pişirin.
Afiyet olsun...