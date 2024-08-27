MASTERCHEF BURRITO TARİFİ: Burrito nerenin yemeği, nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte burrito tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

MASTERCHEF BURRITO TARİFİ MALZEMELERİ

4 adet tortilla

250 gram yağsız biftek

1 adet küçük kırmızı soğan

1 diş sarımsak

1 adet domates

1 adet kırmızı kapya biber

2 yemek kaşığı domates püresi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı et suyu

1 su bardağı çedar rendesi

150 gram haşlanmış Meksika fasulyesi

4-5 dal taze kişniş

Kırmızı toz biber

Kimyon

Tuz

Ekşi krema için:

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

Yarım su bardağı çiğ krema

MASTERCHEF BURRITO NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğan ve sarımsağı küçük küpler halinde doğrayın.

Domatesleri de soyup küp küp doğrayın.

Etleri ve kapya biberi de jülyen doğrayın.

Zeytinyağını tavada kızdırıp önce soğanları sonra da sarımsakları soteleyin.

Etleri de soğanlara ekleyip 5 dakika daha soteleyin.

Ardından biberleri de ekleyip karıştırın.

Kimyon, toz kırmızı biber ve tuzu ilave edip harmanlayın.

Doğranmış domates, domates püresi ve ince kıyılmış taze kişniş yapraklarını ekleyin.

Son olarak Meksika fasulyesi ve et suyunu da ekleyip 10 dakika kısık ateşte pişirin.

Tortilla’ları tavada biraz ısıttıktan sonra ortalarına etli malzemeyi bölüştürün.

Dürüm şeklinde sardığınız tortilla’ları fırın kabına alın.

Üzerine rendelenmiş çedar serpip fırında 200 derece peynir eriyene kadar pişirin.

Ekşi krema ve yoğurdu çırparak elde edeceğiniz sos ve guacamole ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...