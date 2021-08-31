İstanbul’da Tulum Havası “Ginza İstanbul”

Mekan Tulum kafasında tasarlanmış. Büyüleyici ambiyansına mest oldum.

Türkiye ‘de açtığı her mekanda farkındalık yaratan ve tasarladığı her konsept ile ses getiren Tayfun Topal bugüne dek hiç yapılmamış bir konsepte imza atarak Tulum konseptinde yepyeni bir mekan olan Ginza İstanbul’u tasarladı.

Ginza’da yemek ile birlikte DJ gece başında hafif müziklerle başlıyor ilerleyen saatlerde hafif performansı arttırıyor yani yemek sonrası dans edebileceğiniz tam bir gece mekanına dönüşüyor. Yemek & Müzik bir arada keyifli bir lounge club ayrıcalığını Tulum atmosferinde Ginza’da yaşamanız mümkün.

Türkiye‘nin yeme-içme eğlence sektörünün duayeni Tayfun Topal bu olağanüstü mekanı tasarlarken, Tropikal ambiyansıyla mekana özgü bir dinginlik havası katmış. Ginza içerisinde heykeller, Marsilya küpleri ve birçok bitki çeşidi var. Işıl Işıl ambar sarısı lambaları, ilgi çekici heykelleri ile ihtişamlı, şık ve dingin. Mekan gençlerin özellikle Z jenerasyonunun şimdiden gözdesi olmuş.

Geniş Uzakdoğu mutfağına sahip olan Ginza ‘da Kanton ve szchuan bölgesinin en leziz yemeklerinin yanı sıra krepli çıtır ördek olmazsa olmaz yemeklerden, ayrıca zencefilli sarımsaklı ıstakoz, tatlı ekşi soslu karides, yeşil biberli dana eti, bademli tavuk gibi ürünlerde tercih edilebilir.

Başlangıç olarak Sushi çeşitlerini önerebilirim.

Bu yılın en çok fotoğraf çekilecek, en çok check-in yapılacak, en popüler olacak mekanını sizlerle açılır açılmaz paylaşmaktan mutluluk duydum.