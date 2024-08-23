Yaz sofralarının serin çorbaları

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SOĞUK LEBENİYE ÇORBASI (4 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
◊ 1 su bardağı dövme (aşurelik buğday)
◊ 5 su bardağı su
◊ 2 çay kaşığı tuz
◊ 2 su bardağı süzme yoğurt
◊ Buz taneleri
NASIL YAPARIM?
◊ Dövme yani aşurelik buğdayı yıkayıp derin bir kaba koyun. Üzerine çıkacak kadar su ilave edip akşamdan ıslatın.
◊ Ertesi gün, yıkayıp süzdüğünüz aşurelik buğdayı 5 su bardağı kadar su ilavesiyle haşlamaya bırakın.
◊ Diğer taraftan, süzme yoğurdu derin bir kaba koyup çırpın.
◊ Ocakta pişen aşurelik buğday iyice yumuşayıp yenebilecek kıvama geldiğinde çırpılmış yoğurdu ve tuzu kaynayan buğdayın üzerine karıştırarak ilave edin. 10-15 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Çorbanın soğumasını bekleyin.
◊ Buz tanelerini de ekleyip soğuk olarak servise sunun.
AYRANLI SOĞUK ÇORBA (4 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
◊ 1 su bardağı nohut
◊ 2 su bardağı dövme (aşurelik buğday)
◊ 1 demet taze nane (kuru nane de kullanabilirsiniz)
◊ 1 demet mor reyhan (kurusu da kullanılabilir)
◊ 1 kg yoğurt
◊ 2 su bardağı soğuk su
◊ 2 çay kaşığı tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Nohut ve yarmayı bir gece önceden ayrı ıslatın.
◊ Ertesi sabah yıkayıp süzün. Tüm malzemeleri büyük bir tencerede haşlayın.
◊ İyice kaynayıp yumuşayarak özleşen malzemeleri ocaktan alın. Ilıması için bekletin.
◊ Yoğurdu derin bir kapta 2 su bardağı suyla çırpın.
◊ Ilık hale gelen çorbaya yoğurdu ekleyip karıştırın. Ne çok katı ne de çok sıvı kıvamlı olmalı.
◊ Üzerine varsa incecik kıydığınız taze nane (kuru nane) veya varsa mor reyhan serpiştirip servise sunun. Özellikle reyhan bu çorbaya çok yakışacaktır.
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