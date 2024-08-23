×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSahrap SOYSALYaz sofralarının serin çorbaları
Sahrap Soysal
Sahrap Soysal
Sahrap SoysalYazarın Tüm Yazıları

Yaz sofralarının serin çorbaları

#Yaz#Çorba#Tarif

Çorba coğrafyamızın en önemli, pratik ve besleyici yemeği. Kışın tek bir kâseyle bile bizi doyuran, aynı zamanda ısıtan ve şifa veren çorbamızı yazın da içmenin yolunu bulmuş, soğuk tarifler de üretmişiz. İşte içindeki bakliyatı ve yoğurduyla yiyeni doyuran ve serinleten buz gibi çorbalar...

Haberin Devamı

SOĞUK LEBENİYE ÇORBASI (4 KİŞİLİK)

Yaz sofralarının serin çorbaları

NE LAZIM?

1 su bardağı dövme (aşurelik buğday)

5 su bardağı su

2 çay kaşığı tuz

2 su bardağı süzme yoğurt

Buz taneleri

NASIL YAPARIM?

Dövme yani aşurelik buğdayı yıkayıp derin bir kaba koyun. Üzerine çıkacak kadar su ilave edip akşamdan ıslatın.

Ertesi gün, yıkayıp süzdüğünüz aşurelik buğdayı 5 su bardağı kadar su ilavesiyle haşlamaya bırakın.

Diğer taraftan, süzme yoğurdu derin bir kaba koyup çırpın.

Ocakta pişen aşurelik buğday iyice yumuşayıp yenebilecek kıvama geldiğinde çırpılmış yoğurdu ve tuzu kaynayan buğdayın üzerine karıştırarak ilave edin. 10-15 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Çorbanın soğumasını bekleyin.

Haberin Devamı

Buz tanelerini de ekleyip soğuk olarak servise sunun.

AYRANLI SOĞUK ÇORBA (4 KİŞİLİK)

Yaz sofralarının serin çorbaları

NE LAZIM?

1 su bardağı nohut

2 su bardağı dövme (aşurelik buğday)

1 demet taze nane (kuru nane de kullanabilirsiniz)

1 demet mor reyhan (kurusu da kullanılabilir)

1 kg yoğurt

2 su bardağı soğuk su

2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Nohut ve yarmayı bir gece önceden ayrı ıslatın.

Ertesi sabah yıkayıp süzün. Tüm malzemeleri büyük bir tencerede haşlayın.

İyice kaynayıp yumuşayarak özleşen malzemeleri ocaktan alın. Ilıması için bekletin.

Yoğurdu derin bir kapta 2 su bardağı suyla çırpın.

Ilık hale gelen çorbaya yoğurdu ekleyip karıştırın. Ne çok katı ne de çok sıvı kıvamlı olmalı.

Üzerine varsa incecik kıydığınız taze nane (kuru nane) veya varsa mor reyhan serpiştirip servise sunun. Özellikle reyhan bu çorbaya çok yakışacaktır.

#Yaz#Çorba#Tarif
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Bu pervasızlık gücünü nereden alıyor

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Geleneksel ‘ayakta duran süt’ tatlısı

 DANİLO ZANNA
DANİLO ZANNA

Röntgen filmi de görmüş olduk

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Hadi hayırlı olsun; Venüs artık Terazi’de...

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

‘Tatlıda görünüm sizi baştan çıkaran esas şeydir’

EBRU ERKE
EBRU ERKE
TÜM YAZARLARIMIZ