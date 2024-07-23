Derin izler bırakan Tarihi olay: Karsantılı Ayşe

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Kitap hakkındaki bilgileri Gazetemiz Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz’e anlatan Memili şunları söyledi:

TARİHİ OLAY

“Cumhuriyet Dönemi Adanası ile ilgili çok geniş bir arşivim vardır. Adana’nın sosyal ve kültürel yaşamını incelerken birçok olayın Türk tarihini de etkilediğini fark ettim.

Adana bu konuda öncü şehirlerden bir olmuştur.

Bu çalışmalar esnasında cinayet suçuyla yargılanan bir kadının idam edildiğine rastladım.

O döneme ait gazeteleri gün gün tarayıp, mahkeme sürecini inceledim.

AŞK HİKAYESİ

Kendi halinde bir köylü kızı ile birçok köyün sahibi Kasım Ali arasında yaşanan bir aşk öyküsü.

Kasım Ali’nin ilk hanımı ve o hanımından doğan oğlu zehirlenmiş olarak bulunur.

Cinayet sanığı olarak 2. Eş Ayşe yargılanır.

Kamuoyu bu olaya ve mahkeme sürecine yoğun ilgi gösterir.

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Gazeteler olayı “Karsantılı Ayşe” olayı olarak duyurur ve kendi halinde bir köylü kızı hukuk tarihinde “Karsantılı Ayşe” olarak yerini alır.

Mahkeme sürecini araştırdıkça çok ilginç konularla karşılaştım.

İDAM EDİLİR

Dönem, Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği, ikinci evliliğin yasaklandığı, İmam Nikahının yetersiz görülüp, resmi nikahın zorunlu tutulduğu bir süreç…

Basit bir cinayet gibi görünen bu olay esasında o günün sosyal ve kültürel yaşamındaki değişimlerin yansımasıydı

Yerel Mahkemenin idam kararı, temyiz tarafından bozulur…

Yerel mahkeme idam kararında ısrar eder, temyiz yeniden bozar…

Temyizin üç kez bozma kararına karşın yerel mahkeme dört kez idam cezası verir ve karar infaz edilir.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

Bu olay, şehrimizde ve ülkemizde efsaneleşir…

Türkiye kamuoyuna mal olur.

Karsantılı Ayşe Cumhuriyet Dönemi’nde idam edilen 15 kadından biridir.

İdamı toplum vicdanında karşılık bulmaz ve Türk Medeni Kanunu’nda zina maddesinin yeniden ele alınması ve değiştirilmesine neden olur.

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DERİN İZLER BIRAKTI

Bu romanda Birçok kişi hayal ürünüdür…Zaten hepimiz bir hayal değil miyiz?

Kamuoyu hafızasında derin izler bırakan böyle bir olayın edebiyat dünyasına aktarılması gerekirdi.

Ben de onu yaptım. Kitap Akademisyen yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Kitap Akademisyen Yayınevi’nin ekteki linkinden veya internette bütün kitapçılardan temin edilebilir… “