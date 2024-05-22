Gelinim Mutfakta kıymalı midye börek tarifi: El açması midye böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Gelinim Mutfakta kıymalı midye börek tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. El açması midye böreği beş çaylarınızda misafirlerinize sunabileceğiniz en lezzetli menülerde yer almayı hak ediyor. Peki, kıymalı midye börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte adım adım midye börek yapımı...
El açması midye börek nasıl yapılır merak edenlere, Gelinim Mutfakta kıymalı midye börek tarifi detayları hemen aşağıda...
Malzemeler
2 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
4,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
Hamuru açmak için;
1 çay bardağı un
1 çay bardağı nişasta
Üzeri için;
1 çay bardağı sıvı yağ
İçi için;
350 gram kıyma
2 adet soğan
1 yemek kaşığı salça
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 buçuk çay kaşığı tuz
Hamuru için malzemeleri karıştırın.
Hamuru yoğurun 12 bezeye ayırın ve 45 dakika dinlendirin.
İç harcı için soğanları küp küp doğrayın ve tavada yağda rengi dönene kadar kavurun. Ardından salçayı ekleyerek karıştırın ve son olarak kıymayı, baharatları ekleyerek pişirin.
Bir kasede nişasta ve unu karıştırın.
Dinlenen hamuru nişasta ve un yardımıyla her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın.
Aralarına nişasta ve unlu karışımdan dökerek 12 bezeyi açarak üst üste koyun.
En üsttekini unlamayın.
Sonra bütün bezeleri beraber önce elinizle sonra oklavayla açabildiğiniz kadar açın.
Açtığınız hamuru sıkı sıkı rulo yapın.
Rulo yaptığınız hamuru 1 parmak genişliğinde kesin.
Oklavayla çay tabağı büyüklüğünde açarak içine kıymalı harcı koyun ve fırın tepsisine
dizin.
Üzerine sıvı yağ sürerek 200 derecede pişirin.
Afiyetler olsun.