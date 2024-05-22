Gelinim Mutfakta kıymalı midye börek tarifi: El açması midye böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

El açması midye börek nasıl yapılır merak edenlere, Gelinim Mutfakta kıymalı midye börek tarifi detayları hemen aşağıda...

Malzemeler

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

4,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

Hamuru açmak için;

1 çay bardağı un

1 çay bardağı nişasta

Üzeri için;

1 çay bardağı sıvı yağ

İçi için;

350 gram kıyma

2 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 buçuk çay kaşığı tuz

MİDYE BÖREK YAPIMI

Hamuru için malzemeleri karıştırın.

Hamuru yoğurun 12 bezeye ayırın ve 45 dakika dinlendirin.

İç harcı için soğanları küp küp doğrayın ve tavada yağda rengi dönene kadar kavurun. Ardından salçayı ekleyerek karıştırın ve son olarak kıymayı, baharatları ekleyerek pişirin.

Bir kasede nişasta ve unu karıştırın.

Dinlenen hamuru nişasta ve un yardımıyla her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Aralarına nişasta ve unlu karışımdan dökerek 12 bezeyi açarak üst üste koyun.

En üsttekini unlamayın.

Sonra bütün bezeleri beraber önce elinizle sonra oklavayla açabildiğiniz kadar açın.

Açtığınız hamuru sıkı sıkı rulo yapın.

Rulo yaptığınız hamuru 1 parmak genişliğinde kesin.

Oklavayla çay tabağı büyüklüğünde açarak içine kıymalı harcı koyun ve fırın tepsisine

dizin.

Üzerine sıvı yağ sürerek 200 derecede pişirin.

Afiyetler olsun.