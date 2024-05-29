Zerde pilavı tarifi: Zerdeli pilav nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Zerdeli pilav, hem görünümü hem de lezzetiyle sofranızın favorisi olacak. Nevşehir mutfağından nefis bir lezzet olan bu tarif iki kat halinde hazırlanıyor. Altı nohutlu pilav, üstü ise pekmezli zerde pilavı olarak servis ediliyor. Eğer denemek isterseniz zerdeli pilav tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İşte zerdeli pilav tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...
ZERDE PİLAVI TARİFİ MALZEMELERİ
Zerde pilavı için:
1,5 bardağı pirinç
1 yemek kaşığı tereyağı
1 avuç badem
1 avuç kuru üzüm
1 çay bardağı pekmez
2 çay kaşığı Hindistan cevizi
Nohutlu pilav için:
1 su bardağı haşlanmış nohut
2,5 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
Karabiber
Tuz
ZERDELİ PİLAV NASIL YAPILIR?
Pirinçleri güzelce yıkayarak nişastasından arındırın.
Ardından tencereye alın ve üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyerek haşlanmaya bırakın.
Nohutlu pilav için tereyağını tencerede eritin.
Üzerine pirinci ekleyip kavurun. Ardından da haşlanmış nohudu ilave edin.
3,5 bardak su ve karabiber ekleyip göz göz olana kadar pişirin.
Pişen zerde pilavının fazla suyunu süzün.
Ayrı bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı koyun.
Üzerine 2 çay kaşığı Hindistan cevizi ekleyin.
Haşlanmış pirinci de tencereye alın.
Üzerine üzüm pekmezi dökün ve pekmezi çekene kadar 10 dakika kadar demlendirin.
Kabukları soyulmuş badem ve kuru üzümü demlenen pilava ekleyin.
Karıştırıp ocağın altını kapatın.
Kek kalıbının zeminini bademli ve üzümlü zerde pilavı ile kaplayın.
İkinci katı nohutlu pilav ile kaplayın.
Büyük bir servis tabağına ters çevrilerek çıkarın.
Zerdeli pilavınız servise hazır.
Afiyet olsun…