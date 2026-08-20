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Hürriyet LezizzTariflerDomates mücveri tarifi (Videolu)
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Domates mücveri tarifi (Videolu)

Domates mücveri tarifi (Videolu)

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Domates mücveri, sulu yaz domateslerinin taze soğan, nane ve maydanozla pişirilip lezzetiyle sofranıza tazelik katıyor. Ezine peyniriyle zenginleşen bu nefis tarif, sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edildiğinde tadına doyum olmuyor. Kabak mücverine enfes bir seçenek olurken, pratik hazırlanışı ile mutfakta işinizi kolaylaştırıyor. İşte, domates mücveri için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...

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Domates mücveri tarifi (Videolu)
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Domates mücveri tarifi (Videolu)
Domates mücveri tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 4 adet büyük boy domates
  • 1 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet soğan
  • 2-3 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 4-5 dal taze nane
  • 200 gram Ezine peynir
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Servis için:

  • 1 kase sarımsaklı yoğurt
Nasıl Yapılır
  1. Harcın hazırlanması
    İki adet domatesin kabuklarını soyup doğrayarak bir karıştırma kabına alın. Kalan iki domatesi rendeleyip suyunu süzerek yumurtayla birlikte kaba ilave edin. İnce ince kıyılmış taze soğan, kuru soğan, maydanoz ve naneyi ekleyin. Ezilmiş peyniri ekleyip tuz, kekik, kırmızı pul biber ve karabiberi ilave ederek karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.
  2. Pişirme aşaması
    Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Hazırladığınız harçtan birer yemek kaşığı alıp aralıklı şekilde tavaya dökün. Mücverlerin her iki tarafını da renk alana kadar kızartın.
  3. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp yanında sarımsaklı yoğurt ile servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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