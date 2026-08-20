İki adet domatesin kabuklarını soyup doğrayarak bir karıştırma kabına alın. Kalan iki domatesi rendeleyip suyunu süzerek yumurtayla birlikte kaba ilave edin. İnce ince kıyılmış taze soğan, kuru soğan, maydanoz ve naneyi ekleyin. Ezilmiş peyniri ekleyip tuz, kekik, kırmızı pul biber ve karabiberi ilave ederek karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.