Domates mücveri tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Domates mücveri, sulu yaz domateslerinin taze soğan, nane ve maydanozla pişirilip lezzetiyle sofranıza tazelik katıyor. Ezine peyniriyle zenginleşen bu nefis tarif, sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edildiğinde tadına doyum olmuyor. Kabak mücverine enfes bir seçenek olurken, pratik hazırlanışı ile mutfakta işinizi kolaylaştırıyor. İşte, domates mücveri için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...
Kızartmak için:
Servis için: