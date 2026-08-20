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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz mısır unlu poğaça tarifi (Videolu)
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Glutensiz mısır unlu poğaça tarifi (Videolu)

Glutensiz mısır unlu poğaça tarifi (Videolu)

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Glutensiz mısır unlu poğaça, kıyır kıyır ağızda dağılan kıvamı ile kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar hazırladığınız sofralara çok yakışıyor. Fırından çıktığı anda yayılan mis kokusuyla iştahları açıyor. Kaşar peyniriyle zenginleşen bu tarif, klasik poğaçaların lezzetini aratmıyor. Hazırlaması son derece pratik olurken, glutensiz beslenenler için hem hafif hem iştah açıcı bir seçenek sunuyor. İşte, glutensiz mısır unlu poğaça için videolu tarifi ve malzemeleri...

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Glutensiz mısır unlu poğaça tarifi (Videolu)
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Glutensiz mısır unlu poğaça tarifi (Videolu)
Glutensiz mısır unlu poğaça tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1.5 su bardağı mısır unu
  • 1 su bardağı Schar Mix B Bread un
  • 1 yemek kaşığı karnıyarık otu tozu
  • 1 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar

Üzeri için:

  • 1 yumurta sarısı
  • Mısır unu
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Ilık süt, şeker ve mayayı bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin. Bir yoğurma kabında mısır unu, un, karnıyarık otu tozu ve tuzu karıştırın. Üzerine yumurta, zeytinyağı ve eritilmiş tereyağını ekleyin. Hazırladığınız maya karışımını ilave edip yoğurmaya başlayın. Rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyip 6-7 dakika pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun. Hamurun üzerini örtüp oda sıcaklığında bir saat mayalandırın.
  2. Şekillendirme aşaması
    Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 20 dakika daha mayalandırın.Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve mısır unu serpiştirin.
  3. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.
  4. Servis aşaması
    Sunum tabağına alıp servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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