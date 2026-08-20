Glutensiz mısır unlu poğaça tarifi (Videolu)

Glutensiz mısır unlu poğaça, kıyır kıyır ağızda dağılan kıvamı ile kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar hazırladığınız sofralara çok yakışıyor. Fırından çıktığı anda yayılan mis kokusuyla iştahları açıyor. Kaşar peyniriyle zenginleşen bu tarif, klasik poğaçaların lezzetini aratmıyor. Hazırlaması son derece pratik olurken, glutensiz beslenenler için hem hafif hem iştah açıcı bir seçenek sunuyor. İşte, glutensiz mısır unlu poğaça için videolu tarifi ve malzemeleri...