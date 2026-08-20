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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates çorbasıyla başlayıp limonun ferahlığıyla lezzetlenen zeytinyağlı bamya ve yanına çok yakışan tavuklu nohutlu pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Pembe domates ve sumaklı soğanla hazırlanan İstanbul salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Ağızda dağılan kıyır kıyır hamuruyla şeftalili turta, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Zeytinyağlı bamya
  • Tavuklu nohutlu pilav
  • İstanbul salatası
  • Şeftalili turta

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ağustos 2026)

Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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ZEYTİNYAĞLI BAMYA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ağustos 2026)

Zeytinyağlı bamya yemeği, domatesin ve zeytinyağının eşlik ettiği nefis yaz yemeklerinden biri oluyor. Limon suyunun verdiği hafif ekşilik ve zeytinyağının tazeliğiyle lezzetlenen bamyalar, yaz sofralarına hem hafif hem de ferahlatıcı bir seçenek sunuyor.

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TAVUKLU NOHUTLU PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ağustos 2026)

Tavuklu nohutlu pilav, tane tane dökülen pirinçleri ve yumuşacık didiklenmiş tavuk etiyle evde hazırlanabilecek en doyurucu lezzetler arasında yer alıyor.

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Gözden KaçmasınTavuklu nohutlu pilav tarifiTavuklu nohutlu pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ağustos 2026)

Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul salatası tarifi (Videolu)İstanbul salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEFTALİLİ TURTA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ağustos 2026)

Yaz mevsiminin en sulu ve mis kokulu meyvelerinden biri olan şeftali, ağızda dağılan kıyır kıyır hamurla birleşerek çay saatlerinize enfes bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınŞeftalili turta tarifiŞeftalili turta tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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