Revani tatlısı tarifi: Evde kolay revani yapımı

Hemen hemen her evde bulunan malzemeler ile yapılan revani iftar menülerinde, sıklıkla yer alıyor. İyi bir Revani tatlısının çok ince olmaması gerekir. Kalın bir tatlı için kullanacağımız kabın boyutları da bu durumda ayrı önem taşıyor. Bu tarifte 28cm boyutunda orta boy kare borcam kullanabilirsiniz. Eğer büyük bir tepsi kullanırsanız tatlınız ince olur, daha küçüğünü kullanırsanız ise revani tatlınız şerbeti çekmeyebilir.

Yumuşacık keki ile revani tatlısı tarifi detaylarıyla aşağıda… Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Revani Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Kek için;

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için;

3 su bardağı su

3 su bardağı seker

Yarım limon suyu

Revani Yapımı

Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Şerbet için tencereye alın, şeker ve suyu karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatın ve ocağın altını kapatın.

Şerbet soğurken diğer yanda revani tatlısının kekini hazırlayalım. Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alın ve iyice çırpın.

Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik ekleyip çırpın.

Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpın.

Yağlamış olduğumuz fırın kabına revani tatlısı için hazırladığınız kek hamurunu dökün.

170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra keki dilimleyin ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökün.

Revani tatlısı 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre krem şanti, Hindistan cevizi ya da fıstık vb. ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.