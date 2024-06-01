Güneşin cildimizdeki yıkıcı etkileri

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Çünkü doğru zamanda ve sürede güneş ışınlarına maruz kalmak cildimize fayda sağlarken, gün boyu güneşlenmek erken yaşlanmadan cilt kanserine kadar birçok ciddi sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Tüm yılın yorgunluğunu ve stresini geride bırakmak için tatil planları yapılmaya başladı. Güneş, kum ve denizin verdiği huzurlu anlara kavuşmayı eminim ki, birçok kişi sabırsızlıkla bekliyordur. Ancak tatil zamanı plajlarda saatlerce güneşin keyfini çıkarmak her ne kadar bizleri mutlu etse de güneşin zararlı ışınlarına karşı tedbirli olmamız ve bazı önlemler almamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Çünkü güneşin bu zararlı ışınları, cilt sağlığınız için geri dönüşü olmayan hatta, hayati öneme sahip sağlık sorunlarına bile yol açabiliyor.

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GÜNEŞİN CİLDİMİZE VERDİĞİ ZARARLAR

Güneş ve cildimiz arasındaki ilişki oldukça hassastır ve bu dengenin bozulması hiç de iyi sonuçlanmaz. Çünkü güneşin dost olmayan yüzü, cildimiz için gerçek bir düşmandır. Korunmasız bir şekilde bu düşmanla karşı karşıya kalan cildinizde oluşabilecek sağlık sorunlarını şu şekilde sıralayabiliriz:



-Deri kanserine yakalanma riskini artırır: Tüm dünyada görülme sıklığı artan ve 7’den 70’e herkesi tehdit eden deri kanserinin en önemli nedenlerinden biri, uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmaktır.

-Güneş yanıkları: Güneşin ultraviyole A ve B ışınlarının deri hücrelerini yakması ve hasara uğratması olarak tanımlanan güneş yanıkları, yazın en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Güneş yanıkları, kesinlikle göz ardı edilebilecek bir durum değildir. Çünkü güneş yanıkları ilerleyen yaşlarda cilt kanserine yakalanma riskini artırır.

-Foto-yaşlanmaya neden olur: Yıllarca güneş ışınlarına maruz kalma sonucu cilt bariyeri hasar görür ve kırışıklık ve elastikiyet kaybı gibi yaşlanma belirtileri olması gerekenden daha çabuk ortaya çıkar. Bilimsel çalışmalar, güneşe uzun süre maruz kalan kişilerde kırışıklık oluşumlarının 10 yıl daha erken ortaya çıktığını göstermektedir.

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-Leke oluşumunun ana nedenidir: Yaz aylarında birçok kişinin sorunu haline gelen cilt lekeleri de yine güneşin marifetidir. Güneş ışınlarına korunmasız maruz kalmak özellikle yüz ve el üstlerinde kahverengi lekelerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu lekeler, yaşlı görünmenizin de en önemli sebeplerinden biridir.

-Çil oluşumunu artırır: Güneşin zararlı ışınları nedeniyle ortaya çıkan bir başka cilt lekesi sorunu ise çillerdir. Minik lekeler şeklinde gözlenen bu durum, çoğunlukla açık tenli, kızıl ve sarışın kişiler ile güneşli bölgelerde yaşayanlarda görülür. Özellikle burun, alın, yanaklar ve omuzlarda ortaya çıkar. Kışın çillerin rengi açılır ancak yaz aylarında güneşe temas arttıkça renkleri yeniden koyulaşmaya başlar.

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SOLAR KERATOZ HASTALIĞINA DİKKAT!

Ozon tabakasının delinmesine bağlı olarak son yıllarda görülme sıklığı artış gösteren cilt hastalıklarından biri olan ‘Solar Keratoz’ da dikkat edilmesi gereken bir başka tehlikedir. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınması sonucu genellikle el, boyun ve baş bölgesinde pul pul görünen ve kabuklanan lezyonlar şeklinde görülür. Çillerde olduğu gibi açık tenli kişiler, daha çok risk altındadır. Ciltte bu lezyonların fark edilmesi durumunda ciddiye alınmaları gerekir. Çünkü cilt kanserine dönüşme riski olan lezyonlardır ve erken müdahale edilmesi gerekir.

GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Güneşin tüm bu tehlikelerine karşı elbette ki, çaresiz değiliz. Alacağımız basit önlemler ile cilt sağlığımızı koruyabiliriz. Peki neler mi yapmalıyız? İşte yanıtı…

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-İlk önlem, güneş ile teması kesmek ya da en aza indirmektir. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya özen gösterilmelidir. Eğer bu saatlerde dışarıda olmanız gerekiyorsa, güneş koruma kremi kullanmalı, şapka ve gözlük takmaya özen göstermelisiniz. Ayrıca sizi terletmeyecek, açık renkli kıyafetler giymeyi de ihmal etmemelisiniz.

-Bu saatlerde güneşlemek de oldukça tehlikeli olacaktır. Gölgede dahi otursanız mutlaka güneş koruma kreminizi sürmelisiniz. Ayrıca güneş kreminizi 2 saatte bir yenilemeyi unutmamalısınız.

-Çocuklarınızı tatil zamanı korumanız önemli. Özellikle sahildeyken güneş geçirmeyen yarım kollu, üst bedeni örten deniz kıyafetlerini kullanmakta fayda vardır. Ayrıca çocuklar için üretilen yüksek faktörlü güneş kremlerini de kesinlikle çantanızdan eksik etmemelisiniz

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CİLDİNİZİN BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korurken, sadece güneş kremi kullanmanız yeterli olmaz. Öncelikle cildinizin günlük bakımını düzenli bir şekilde yapmaya devam etmelisiniz. Sağlıklı beslenmek, cilt sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Özellikle antioksidan, mineral ve vitamin bakımından zengin bir beslenme planına geçmek oldukça faydalı olacaktır. Yaz aylarında vücudumuz normalden daha fazla su kaybeder ve bu durum, cildin nem dengesini olumsuz etkiler. Bu nedenle bol bol su içmeyi de unutmayın.