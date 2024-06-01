Bu yeniayda ilişki durumumuz biraz karışık...

Haberin Devamı

Venüs dediğimizde aklımıza romantizm, flört etmek, keyif ve eğlence geliyor. Ama Satürn devreye girince hem ilişkilerimizde hem de kariyerimizde sorumluluklarımız artıyor. İşte bu yüzden 6 Haziran’da gerçekleşecek yeniay bizi biraz zorlayabilir. Etkisini 5 gün öncesinde hissetmeye başlayacağız, sonrasında da 10 gün devam edecek.

Bugün Ay tüm gün Koç burcunda olacak. Merkür ile Jüpiter de birlikte hareket edecekler (etki süresi 3 gün). Bu dönemde yeni bir konuyla ilgilenebilir veya kurslara katılmak isteyebiliriz. Seyahat etme isteğimiz artabilir. İnsanlarla bağlantı kurma ve sosyal çevremizi genişletme şansımız yükselebilir.

Yarın Ay 1.02 ile 8.55 arasında Koç burcunda boşlukta olacak. Ardından Boğa burcuna geçecek. Bugün itibariyle Merkür, İkizler burcuna geçecek ve 17 Haziran’a kadar bu konumda kalacak. Bu dönemde sözel gücümüz artabilir, kelimeleri daha etkili biçimde kullanabiliriz. Bilgimizi geliştirecek araştırmalar yapabilir, merakımızı cezbeden konulara yönelebiliriz. Sosyalleşmek, yeni yerler ve kültürler tanımak önceliğimiz olabilir. Yolculuklar yapmak için de harika bir zaman.

Haberin Devamı

Salı Ay tüm gün Boğa burcunda olacak. Güneş ile Venüs birlikte hareket edecek (etki süresi 1 gün). İlişkilerde kendimizi nasıl ifade etmek isteyeceğimizle ilgili bir transit. İnsanların dikkatini çekeceğiz veya ilgi görmek için farklı tavırlar sergileyeceğiz. Dışarı çıkıp gezmek, eğlenmek ve alışveriş yapmak için de çok uygun bir gün.

Çarşamba Ay 11.07 ile 11.36 arasında Boğa burcunda boşlukta olacak. Ardından İkizler burcuna geçecek. Venüs ile Satürn arasında kare açı oluşacak (etkisi 4 gün). Sevgi, aşk gibi duygusal konularda limitlerimiz ortaya çıkabilir. İlişkilerimizde kendimizi daha mesafeli hissedebiliriz. Estetik operasyonlar yaptırmak için pek de uygun zamanlar değil. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bizlere böyle hissettirebilir. Hoşlandığımız kişilere açılmak için hiç uygun bir zaman olmadığını da söyleyeyim, reddedilebiliriz.

Perşembe günü 16 derece İkizler burcunda Venüsyen yeniay meydana gelecek. Satürn’ün yeniaya kare açısı olacak (etki süresi 10 gün). Bu dönemde romantizm ve flört etme isteğimiz artabilir. İlişkilerimize keyifli ve eğlenceli bir hava hâkim olabilir. Ama Satürn’ün sert açısı devreye girince işler biraz değişiyor. Gerçekçi ilişkilerin peşinden gitmek ve beklentileri düşük tutmak gerekiyor. Sorumluluklarımız da artabilir. Bu dönemde sosyal çevremizde bize yük olan, enerjimizi emen, bize fayda sağlamayan ilişkilere de son verebiliriz.

Haberin Devamı

Cuma Ay 15.14 ile 15.40 arasında İkizler burcunda boşlukta olacak. Ardından Yengeç burcuna geçecek. Güneş ile Satürn arasında kare açı oluşacak (etki süresi 4 gün). Kariyerle ilgili konularda problemler ve engeller ortaya çıkabilir. Bugünlerde yeni bir iş kurmak, kariyer için ciddi adımlar atmak, terfi etmek veya yeni bir iş bulmak epeyce zor. Ayrıca taşıyabileceğimizden daha fazla yük almamaya özen göstermeliyiz. Otorite figürleriyle ilişkilerimiz gergin olabilir. Sağlık ve enerji bakımından da kendimizi kötü hissedebiliriz.

8 Haziran Cumartesi Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Nostalji hissimiz artabilir. Çocukluk günlerini yâd etme, hatırası olan eşyaya bakma, eski arkadaşlarla bir araya gelme, ev işleriyle ilgilenme veya anne-babamızla vakit geçirme arzumuz yoğunlaşabilir. Dışadönük olmaktan çok içe kapanmayı isteyebiliriz. Bizi rahatlatan, aşina olduğumuz, güven duyduğumuz yerlerde olmayı tercih edebiliriz. Maceraya atılmak veya risk almak için de pek motivasyonumuz olmayacak.

Haberin Devamı

VENÜSYEN YENİAYIN BURÇLARA ETKİLERİ NELER OLACAK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Gizli düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir

Yakın çevrenizle ilişkilerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak ve kısa seyahatler yapmak isteyebilirsiniz. Kardeşlerinizle veya komşularınızla ilişkilerinizde iyileşme olabilir. Yalnız Satürn’ün sert etkileşimi yüzünden beklenmedik koşullar sizde kaygıya ve korkuya yol açabilir. Gizli düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir. Geçmişte yaşanan bazı olaylarla yüzleşebilirsiniz.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Güven sorunları gündeme gelebilir

Maddi konular ve kişisel değerlerinizle ilgili yeni fırsatlar doğabilir. Gelirinizi arttıracak yeni projelere başlayabilirsiniz. Kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak yatırımlar yapabilirsiniz. Yalnız Satürn yüzünden dostluk ilişkilerinizde güven sorunları gündeme gelebilir. Bazı arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymanız gerekebilir. Hatta bazı sosyal ilişkileriniz bitebilir.

Haberin Devamı

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

İmajınızı yenilemek için harika zaman

Kişisel projeleriniz, dış görünüşünüz ve genel olarak kendinizi ifade etme şeklinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. İmajınızı yenilemek ve ilişkilerde daha çekici olmak için harika bir zaman. Yalnız Satürn’ün sert açısı sebebiyle kariyerinizi ilgilendiren konularda sorumluluklarınız çok artabilir. İş konusunda sıkça eleştiri alabilir veya iş ilişkilerinizi yönetmekte zorlanabilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Gecikmeler ve stresli durumlar yaşanabilir

İç dünyanızla ilgili yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Meditasyon, yoga gibi ruhsal çalışmalar için uygun bir dönem. Ayrıca gizli kalan bazı konular gün yüzüne çıkabilir ve bu mevzularla ilgili çözümler bulabilirsiniz. Yalnız Satürn işin içinde olduğu için yurtdışı, sınavlar, eğitim, yolculuklarla ilgili konularda işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Gecikmeler ve stresli durumlar yaşanabilir.

Haberin Devamı

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Romantik ilişkilerde fırsatlar doğabilir

Bu yeniay sosyal çevrenizi genişletmenize ve yeni arkadaşlıklar kurmanıza yardımcı

olabilir. Grup aktiviteleri ve ekip çalışmalarında başarılı olabilirsiniz. Ayrıca romantik ilişkilerde yeni fırsatlar doğabilir. Yalnız Satürn de devrede olduğundan ödemelerde; kredi, vergi gibi maddi konularda sorumluluklarınız artabilir. Bazı engeller, sorunlar ve gecikmeler meydana gelebilir.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

İşte yeni imkânlarla karşılaşabilirsiniz

Kariyeriniz ve toplumsal statünüzle ilgili yenilikler yapabilirsiniz. İş hayatında yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Venüs’ün etkisiyle işyerinde çekiciliğiniz artabilir ve ilişkilerinizde iyileşmeler yaşanabilir. Yalnız Satürn’ün sert etkileşimi yüzünden özel hayatınızda sorunlar olabilir. Aşkta sorumluluklarınız artabilir veya kötü giden ilişkiler ve ortaklıklar bu yeniay döneminde sona erebilir.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Mevsimsel hastalıklara dikkat!

Eğitim hayatınızda veya yabancı kültürlerle ilgili konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Ayrıca karşınıza seyahat etme ve yeni insanlarla tanışma fırsatları çıkabilir. Yalnız Satürn sebebiyle bu dönemde hem iş ilişkilerini yönetirken dikkatli olmalı hem de sorumluluklarınızın artacağını bilmelisiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat edin, özellikle mevsimsel hastalıklara yakalanma ihtimaliniz var.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Daha derin ve tutkulu bağlar kurabilirsiniz

Finansal konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Yalnız Satürn’ün sert etkileşimi yüzünden yatırımla ilgili konularda işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hedeflediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Bu aralar Venüs’ün etkisiyle mevcut ilişkilerinizde daha derin ve tutkulu bağlar kurabilirsiniz ama flört aşamasındaysanız işler biraz kesat gidebilir.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Ortaklıklarda olumlu gelişmeler...

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanınızda etkili olan bu yeniay mevcut ilişkinizi yenilemenize veya yeni ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir. Venüs’ün etkisiyle romantik ilişkilerinizdeki ahenk artabilir. İş ortaklıklarında da olumlu gelişmeler olabilir. Yalnız Satürn’ün sert etkileşimi yüzünden ailevi konularda sorumluluklarınız artabilir. Evde yapılması gereken angarya işler canınız sıkılabilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Hayatınıza patili bir dost girebilir

Sağlık açısından yeni alışkanlıklar edinmek veya iş hayatınızda yeni düzenlemeler yapmak için uygun bir zaman. Venüs’ün etkisiyle işyerindeki ilişkilerinizde daha uyumlu bir ortam oluşabilir. Hayatınıza yeni bir patili dost katabilirsiniz. Yalnız Satürn’ün varlığı yüzünden yakın çevrenizle, kardeşlerinizle, kuzenlerinizle anlaşmak zor olabilir. İletişim konusunda adeta bir sınav verebilirsiniz.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Aşkta başlangıçlar, maddi açıdan problemler...

Aşk, romantizm, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konularda yenilikler yapabilirsiniz. Yeni projelere başlamak, hobilerinize daha fazla zaman ayırmak ve romantik ilişkilerde yeni adımlar atmak için uygun bir dönem. Venüs’ün etkisiyle aşk hayatınızda daha fazla heyecan ve mutluluk yaşayabilirsiniz. Yalnız Satürn’ün sert etkileşimi yüzünden maddi açıdan yüzünüz pek gülmeyebilir.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Huzurlu ve rahat bir atmosfer var

Aile hayatınızla ilgili yeni gelişmeler gündeminizde olabilir. Ev değişiklikleri, aile içi ilişkilerde yeni düzenlemeler veya evde yapılacak projelere odaklanabilirsiniz. Venüs’ün etkisiyle aile içinde sevgi ve uyum artabilir. Evinizde daha huzurlu ve rahat bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Yalnız Satürn yüzünden sorumluluklarınız çoğalabilir. Bedeninize, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız.