Dışarıda yediklerinizi aratmayacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli... Bardakta süt mısırı evde yapın

Dışarıda yediğiniz bardakta süt mısırı evde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Ancak buruşuk ve sert taneli mısırlar tercih edilmemeli. Aldığınız mısırların taneleri ne kadar iri ve dolgun olursa, mısırlar da o kadar kalitelidir.

Diğer taraftan mısırı haşlamadan önce tencereye mısır püskülleri ve yapraklardan da yerleştirin. Böylece mısırlarınıza farklı bir lezzet katacak. Son olarak mısırları haşlama esnasında tuz ilave etmeyin. Çünkü haşlanma süresi uzayabilir. Bu yüzden tuzlu mısır seviyorsanız haşlandıktan sonra tuz ekleyin.

BARDAKTA SÜT MISIR TARİFİ MALZEMELERİ

5 adet mısır

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

Sıcak su

BARDAKTA SÜT MISIR NASIL YAPILIR?

Mısırları güzelce temizleyin ve yıkayın.

İç kabuklarından da birkaç yaprak ayırın ve yıkayın.

Daha sonra kabukları geniş bir tencereye yerleştirin.

Üzerine mısırları koyun. Mısırların üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

En son süt ve şekeri de ilave edip hafifçe karıştırın.

Tencerenin kapağı kapalı şekilde mısırlar yumuşayana kadar pişirin.

Mısırlar piştikten sonra tereyağı ve dilediğiniz baharatları ekleyip karıştırın.

Son olarak bardağa alarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...