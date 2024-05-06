CHP’de liderlik yarışı

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Birincisi; Özgür Özel.

Özgür Bey partinin Genel Başkanı.

Bu görevi nedeniyle kâğıt üzerinde birinci adam.

İkincisi; Ekrem İmamoğlu.

İkinci defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanınca, 2028 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin favori aday adayı.

Üçüncüsü; Mansur Yavaş.

Halkta yüksek karşılık bulan “partili.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 yıldır ülkemizin en etkili siyasetçisi.

Dünyanın çoklu ittifak yapıları içinde hep bir denge politikası yürütmüştür.

Artık siyasette son dönemi olduğundan söz ediyor.

Bu durum CHP’li potansiyel adayları için ilave bir heyecanlanma vesilesidir.

Bu ülkede iktidar sürecinde sıkıntıyla karşılaşmamak için batı nezdinde muteber konumu sürdürme gereğinden söz edilir.

Böylesi bir itibarın kırılma noktası da iktidar Erkin i elinde tutanın Filistin meselesine nasıl baktığıdır.

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Son dönemlerde mevcut yönetim bu konuda tarafını ve tavrını net belli etmiştir.

Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas’ı Kuvayi Milliye ile eşdeğer tutmuştur.

Bu yaklaşım ABD nezdinde hayal kırıklığı ile karşılanmaktadır.

Bu boşluğu ilk önce kimin değerlendireceği merak ediliyordu.

Ekrem İmamoğlu bekletmedi.

Hamas’ın bir terör örgütü olduğunu söyleyerek mesajını vermiş oldu.

Pek tabii 2028’e 4 uzun yıl var.

Demirel'in deyişiyle siyasette “bir hafta bile uzun zamandır.”

Özgür Özel de iktidarla ilişkileri yumuşatma projesi ile bir başka atak geliştirdi.

Zihninde nasıl bir yol haritası var, henüz belli değil.

Ancak Parlamenter sisteme dönüş yolunda bir Anayasal düzenleme çabası içinde olacağı öngörülüyor.

Bu durumda Cumhurbaşkanlığı tekrar sembolik bir mekân olur.

Bağlı olarak Başbakanlık etkin ve yetkin makam haline dönüşür.

Başbakan’ın da parti genel başkanından olacağı tabii bir sonuçtur.

Mansur Yavaş ise şu aşamada kapalı kutu.

Belediye Başkanlığında son dönemi olduğunu söyledi.

Mansur Bey esasında milliyetçi kasları olan bir “merkez politikacısı”.

Siyasi duruşu, onu CHP'ye diğerleri ölçüsünde bağımlı kılmıyor.

Siyasette üçüncü yol arayışlarında en gözde isim muhtemelen Mansur Yavaş olur.

Siyasetin doğal mecrasında liderlik yarışı hayatın gerçeğidir.

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Özetle, CHP’de birinci adamlığa ve onun sağlayacağı ikballere dair satranç başladı.