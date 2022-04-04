Haftalık Burç Yorumları: 4-10 Nisan 2022 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

5 Nisan Kova Burcunda Mars Satürn Kavuşumu

5 Nisan Venüs Balık Burcunda

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Mars ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumuyla hayatınızda neyi neden istediğinizle ilgili döngüleri yeniden başlatabilirsiniz. Bir kırılma noktasına ihtiyacınız olduğunu fark etmiştiniz ancak bunun için harekete geçecek gücü de buluyorsunuz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, hafta başında Ay’ın burcunuzda olması ve Mars’la kare açısının etkisi size gergin bir hava getirebilir. Öfkeniz baskın gelebilir ve bazı kurallara karşı çıkmak isteyebilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Ay’ın İkizler burcuna geçmesi ve Satürn - Mars kavuşumuyla bir etkileşime girmesiyle hafta ortası itibariyle kendinizle ilgili bazı kilitleri çözmeye başlayabilirsiniz. Özellikle eğitim hayatınızla ilgili zorlandığınız ya da kendinizi hazır hissetmediğiniz noktalarda gereken motivasyonu yakalayabilirsiniz. Bu sayede önemli farkındalıklar yaşayabilir, hayata bakış açınızda yenilikler yapabilirsiniz. Hukuksal konularda hakkınızı savunmak isteyebilirsiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Satürn ve Mars’ın Kova burcunda bir araya gelmesiyle birlikte ekonomik ve psikolojik anlamda hayatınıza bir devrim getirebilirsiniz. Korkularınızın üzerine gitmekle ilgili çekincelerinize son verebilirsiniz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Satürn ve Mars’ın Kova burcundaki kavuşumuyla ilişkilerinizin perde arkası ve buna bağlı sorumluluklarınızla yüzleşebilirsiniz. Adım atmaya çekindiğiniz ya da buna engel olan durumların olduğunu düşündüğünüz aşamaların sonuna geliyorsunuz. Üzerinizdeki duygusal ataleti yenmek, kendiniz ve ilişkileriniz için önemli bir kırılma noktası oluşturabilir.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Mars ve Satürn’ün Kova burcundaki birlikteliği mevcut yoğunluğunuzu biraz daha arttırabilir. Ancak bu yoğunluğun yönünü artık kendinize çeviriyorsunuz. Günlük hayatınızı düzene koymak için kendinizi gereksiz detaylardan kurtarabilir, zamanı daha kaliteli ve kendinize yönelik işlerle geçirebilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Satürn ve Mars’ın Kova burcundaki kavuşumu aşk hayatınızda önemli gündemler oluşturabilir. Bir karara varmak, kararın arkasında durmak ve gerekeni yapmakla ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Satürn’ün Kova burcundaki yönetici gezegeniniz kavuşması ev ve aile yaşantınızı derinden etkileyecek değişiklikleri beraberinde getirebilir. Yaşam tarzınız, aile ilişkileriniz konusunda büyük bir karar alabilirsiniz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yaylar olanlar, hafta ortasında Ay İkizler burcunda ilerleyeceği için ilişkileriniz konusunda daha esnek ve eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Bunu sağlayacak programlar yapabilirsiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Satürn ve Mars’ın Kova burcundaki kavuşumuyla birlikte maddi kazanımlarınız konusunda önemli değişimlere gidiyorsunuz. İş alanlarınızda yaşadığınız krizlerinize son noktayı koymak isteyebilirsiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Satürn ve Mars’ın burcunuzdaki kavuşumu kişisel alanlarınız ve yaşantınızla ilgili önemli dönüşümlere imza atabilir. Bazı konularda inadınızı kırıyor, artık gereken ne ise onu yapmaya başlıyorsunuz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Kova burcunda bir araya gelen Mars ve Satürn hayatınızı baştan aşağı değiştirecek gücü içinizde bulmanızı sağlayabilir. Çözümünü başka yerde aradığınız sorunlarınız için asıl gerekli olanın kendi çabanız ve içgüdüleriniz olduğunu fark edebilirsiniz.