Büyük aşk bitti!

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, eğlence dünyasında tanınan bir isim olan Ali Can Ayyıldız ile büyük aşk yaşıyordu. Tolga Akış’la boşandıktan sonra hayatına giren Ayyıldız ile sarmaş dolaş pozları dillere pelesenk olmuştu. Ama belli ki nazar değmiş!

Çift ayrı yollara gitmeyi tercih etmiş.





İspanya’daki Primavera Müzik Festivali’nde ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan çift, sık sık seyahat etmiş ve birçok etkinliğe birlikte katılmıştı.

Arkadaşlarının da birbirine çok yakıştırdığı ikili, ilişkiyi daha fazla yürütemeyeceklerine karar vererek, yollarını dostça ayırmış.

Yoğun iş ve hayat temposu bir ilişkiyi daha bitirmiş demek ki...

Manken gibi

Defne Samyeli, bir zamanlar ekranların en havalı spikeriydi, şimdi de sahnelerin en havalı isimlerinden. Sesi ve sahne şovunun yanı sıra iddialı stiliyle de adından söz ettiriyor.

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Önceki gün bir davete giderken giydiği kıyafetle de dikkatleri üzerine çekti. Ünlü modacı Zeynep Tosun’un yepyeni koleksiyonundan beyaz bir elbise giyen Samyeli’nin fotoğrafı adeta beğeni rekoru kırdı. Merak edip yeni koleksiyonun moda çekimlerine baktım; mankenler nasıl taşımış diye... Tabii ki harika taşımışlar ama Defne Samyeli’nin de mankenden hiçbir farkı yok!

Dostlar yemekte buluştu

Cemiyet hayatının tanınmış ismi sunucu Yasemin Demirbaş, yakın dostları Zehra Karaca ve İlgen Gümüştekin ile İstinyePark’taki Masa restoranda objektiflere takıldı.

Oldukça keyifli görünen arkadaşlar bol bol sohbet edip güzel vakit geçirdi. Uzun zaman sonra bir araya gelmenin keyfini çıkaran yakın dostlar, lezzetli yemekler eşliğinde kahkahalı bir sohbet gerçekleştirdi.

Miami Türk yatırımcıları bekliyor

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Dünyanın önde gelen lüks moda markası Dolce&Gabbana, ünlü inşaat şirketi JDS Development Group ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk gayrimenkul projesi olan 888 Brickell Dolce&Gabbana Miami’yi tanıttı.

Projede, tamamı Dolce&Gabbana tarafından özel olarak tasarlanmış 259 özel konut ve 5 yıldızlı bir otel yer alıyor. 888 Brickell hem ziyaretçiler hem de bölge sakinleri için cazip bir destinasyon olan Miami’ye Türk yatırımcıları da davet ediyor.