Amerika’da hedef tuttu

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ÇOK değil, birkaç yıl önceydi... THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, hedeflerinin Amerikalı yolcuyu Türkiye’ye çekmek olduğunu, bunun için bir kampanya başlattıkları söyledi. O günlerde bu biraz uzak gibi görünüyordu. Çünkü Amerikalıların seyahat anlayışları farklıydı. Uzaklara gitmekten çok, yakın ülkelerde zaman geçirmeyi hedefliyorlardı. Ama Türkiye’nin tarihi zenginliği Göbeklitepe’den başlayarak sürekli onlara anlatıldı. Hat açılışı yapılan Amerika kentlerindeki galalar dışında da geniş çaplı kampanyalar düzenlendi. Elbette deniz ve güneş için de vurgular yapıldı. Yeni oteller, iyi yemek ve sağlık turizmi bunlara eklendi. Türkiye şimdi de yeni açılacak Denver hattında anlatılacak.

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Ve sonuç; 2024 yılı ilk üç ayında THY’nin Amerika için sunduğu kapasite, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.80 artış gösterdi. 2024 yılı ilk üç ayında taşınan yolcu sayısı da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.97 oranında artarak beklenen ivmeyi yakaladı. Uçakların doluluk oranı da yüzde 83’ü geçti. Amerika Birleşik Devletleri’ne 2024 yaz tarifesinde haftalık 141 uçuş düzenlenecek. Denver uçuşlarıyla birlikte bu sayı 145’e çıkacak. Sonunda Ahmet Bolat’ın ‘Türkiye’de konaklamayı tercih eden Amerikalı yolcu’ hayali gerçeğe yolculuk yapmaya başladı.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat

İŞTE ABD UÇUŞLARININ AKIŞI

- Türk Hava Yolları ABD’de 13 noktaya uçuş yapıyor.

- Boston, New York, Newark, Washington D.C., Atlanta, Miami, Chicago, Detroit, Houston, Dallas, Seattle, San Francisco ve Los Angeles). 14’üncü nokta olarak Denver uçuşlarına Haziran 2024’te başlayacak.

- ABD’de ilk destinasyon New York oldu. Yakıt ikmali için Brüksel aktarmalı New York seferleri A310 tipi uçak ile 26 Ağustos 1988 tarihinde başladı.

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- New York’a direkt uçuşlar 16 Temmuz 1994 tarihinde A340-300 tipi uçakların filoya katılması ile başladı.

EN HIZLI MIAMI TOPARLANDI

Pandemi’den sonraki dönemde en hızlı gelişme Maimi’de oldu. THY Miami Müdürü Orhan Güven, 12 Ağustos’tan itibaren İstanbul-Miami uçuş sayısının haftalık 14 sefere çıkacağını söyledi. Güven şu bilgileri verdi: “2023 yılı boyunca seferlerde yüzde 84 doluluk oranıyla yolcu taşınmıştır. Boeing 777-ER ve 787-900 Dreamliner tipi uçaklarla seferlerimiz icra edilmektedir. Miami metropolitan bölgesi özellikle dünya jet sosyetesinin en üst sırada ziyaret ettiği yerlerden biri olmasının yanı sıra, yıllık 7.5 milyonluk yolcuyla dünyanın en yoğun Cruise limanına da sahip. Bu da elbette yolcu hareketini artırıyor. ABD geneli en fazla yük kategorisi 5’inci sırada olan Miami Uluslararası Havalimanı’na İstanbul çıkışlı MIA karşılıklı olmak üzere Turkish Cargo haftada dört kargo seferi düzenliyor.”

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THY Miami Müdürü Orhan Güven

DENVER 704 DOLAR

- TÜRK Hava Yolları Amerika’da 11 Haziran’da başlayacağı direkt Denver uçuşları için kampanya fiyatını ilan etti. Gidiş-dönüş 704 dolardan biletler satışa çıktı. 12 saat 45 dakika süren uçuş için ilk seferde Boeing 777-300Er uçağı kullanılacak. Daha sonraki seferler ise Airbus 350-900 uçakları ile gerçekleştirilecek. 11 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında haftada üç gün icra edilecek uçuşlar daha sonra haftada dört güne çıkarılacak. TK 201 gidiş ve TK 202 dönüş uçuşları salı, perşembe ve cuma günleri yapılacak. 11 Haziran’dan sonra bu uçuşlara İstanbul kalkışında cumartesi günü de eklenecek.

İstanbul’dan saat 13.55’te kalkan uçak aynı gün saat 17.40’ta Denver’a inecek. Oradan da 19.35’te kalkan uçak bir gün sonra 16.25’te İstanbul’da olacak. 9 Temmuz’dan itibaren yapılacak 4’üncü uçuş olan cumartesi günleri de aynı saatler uygulanacak.

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GÜÇLÜ BAĞLANTI

- Denver Uluslararası Havalimanı Amerika’da hem iç hatta hem de geniş bir uluslararası coğrafyada uçuş bağlantıları veriyor. Kısa adı DEN olan Denver Havalimanı’nın geçen yılki yolcu trafiği 78 milyonu buldu. Yıllık ortalama 662 binden fazla iniş kalkış yapılan havalimanın 6 pisti var. Çok değişik bir mimariye sahip havalimanı uzaktan bakıldığında bir çadır kent havasını sunuyor. Sürekli yatırım yapılan havalimanı gelecekte daha da büyüyecek.

- Dünyanın en yoğun 20 havalimanı arasında yer alan Denver Havalimanı Amerikan United Havayolları’nın merkezi. Ayrıca Frontier ve Southwest havayolları için de önemli operasyon merkezi olan Denver Uluslararası Havalimanı Colorado metropolün de en fazla insanın çalıştığı bir iş merkezi durumunda. Dünyanın ikinci büyük havalimanı olan Rocky dağı eteğindeki Denver Uluslararası Havalimanı 136 kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve hükümetin yeraltı sığınağı olarak da biliniyor.

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MIAMI’DEN DAHA GÜNEŞLİ

- Amerika Birleşik Devletleri Colorado eyaletinin en popüler kenti Denver yılın 300 günü güneş alan bir şehir. Ülkenin en gelişmiş kentlerinden biri. Adını Kansas Bölgesi valisi, Amerikalı asker, avukat ve siyasetçi James W. Denver’dan almış. Bulunduğu yükseklik nedeniyle birçok Amerikan şehrinden ayrılıyor. Bu yüzden ”Mile-High City-mil yüksekliğinde şehir lakabıyla anılıyor.

- Miami’den daha fazla güneşli gün yaşanan Denver kurak bir iklime sahip. Kentte çok az yağmur yağıyor.

- Çevresindeki küçük kasabalarla birlikte toplam nüfusu 750 bin civarındaki Denver’de yaşam masrafları da çok yüksek değil. Gelişmiş bir toplu taşımaya sahip kentte yapılacak, gezilip görülecek birçok yer var.

- Bunlardan biri Evans Dağı; ABD’nin en yüksek dağ yolu olan Idaho Springs’ten Echo Gölü’ne kadar olan dağ çayırlarını kapsıyor. Kış aylarında kapanan bahar aylarında açılan yol, vahşi yaşama tanıklık etmenizi de sağlıyor.

- Denver Botanik Bahçeleri; 1950’lerin sonlarında oluşturulan Denver Botanik bahçeleri Amerika’nın en büyük bahçelerinden biri. Doğal peyzaja sahip, sürdürülebilirliği savunan bahçede 43 ayrı bölüm bulunuyor. Görmeye değer.

THY KITADA YAYILIYOR

- ŞİRKET Amerika Birleşik Devletleri dışında Amerika kıtasında giderek uçuşlarını artıyor. Amerika kıtasına haftada toplam 212 uçuş yapılıyor. İşte şirketin Amerika kıtasında uçuş yaptığı ülkeler ve haftalık uçuş sayıları: