Akdeniz’in caz kapısı

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Festival 24 Mayıs Perşembe akşamı Latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren Dany Brillant’ın konseriyle başladı.

Yekta Kopan’ın açılış sunumundan sonra sahneye çıkan Brillant, Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı, canlı ve bir o kadar duygu yüklü şarkılarıyla yükselttiği muhteşem enerjiyi seyircisini de geçirdi. Romantik ve nostaljik parçalarla duygu dolu anlar yaşatırken haraketli şarkılarda izleyicileri de sahneye alarak birlikte dakikalarca dans etti.









NEFESLİLERİN GECESİ

Festivalin 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen ikinci konserinde sahnede trompetin önde gelen isimlerinden Lübnan asıllı Fransız müzisyen Ibrahim Maalouf vardı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda bir gece önce sahneye çıkan Maaloouf’un Antalya’daki ilk konseriydi bu. Yaz sonu çıkaracağı “Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel Ange” albümünden eserlere yer veren sanatçı ağırlıklı olarak nefeslilerden oluşan orkestrası ve bir dansçısıyla sahnedeydi.

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Sürpriz yağmur geçişine rağmen seyircisine coşkulu ve unutulmaz bir konser yaşattı.

JAM SESSION SÜRPRİZLERİ

Festivale ev sahipliği yapan Akra Hotel’in ana konser mekanının dışında bir de Jam Session 251 sahnesi var. 24 Mayıs’ta Cenk Erdoğan, 26 Mayıs tarihinde ise Ece Göksu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, usta isimlerin sahne aldığı konserler festivale büyük bir renk ve enerji katıyor. Ana konserlerin ardından başlayan Jam Sessionlarda (doğaçlama caz dinletisi) ilk gece Dany Brillant’ın orkestra ekibi, ikinci gece de Ibrahim Maalouf orkestrasının üyeleri katılınca bir caz festivali rüyasının nasıl gerçekleştiğine tanıklık ettik.

Festivalin mottosu bu yıl Şehirde Caz Var. Antalyalılar da her konseri tıklım tıklım doldurarak, ardından Jam Session konserlerine katılarak festivallerini sahipleniyor ve doya doya bu şölenin keyfini çıkıyor.

FAZIL SAY’LA SONA ERECEK

Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotel’in açık hava sahnesinde gerçekleştirilen 7. Antalya Akra Caz Festivali; bu akşam Larisa Dolina & Igor Butman & Moskova Caz Orkestrası, 31 Mayıs’ta Aziza Mustafa Zadeh Jazz Trio, 1 Haziran’da Kerem Görsev “Lost Ghost”, 6 Haziran’da Judith Hill, 7 Haziran’da Akra Genç Caz, 8 Haziran’da Nubya Garcia ve 11-12 Haziran’da Fazıl Say konserleriyle devam edecek.