ABD’nin PKK’ya devlet oyunu

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Bunu yazmaya devam edeceğim.

Çünkü bu Türkiye açısından beka sorunudur.

Çünkü bu Suriye’nin parçalanması ve PKK’ya devlet kurdurmanın ilk adımı demektir.

McGurk ABD’deki seçimden sonra Biden yönetimi giderse, kendisinin de gideceğini biliyor. Çünkü Trump yönetiminde bu görevden istifa etmiş, Biden seçildikten sonra yeniden atanmıştı.

Seçimler olmadan bu hançeri sırtımıza saplamak istiyor. Buna fırsat vermememiz gerekiyor.

SURİYE GÜNDEMDEN DÜŞÜNCE

Bir de Gazze’de yaşanan katliam nedeniyle dünyanın gözü Filistin’e çevrilince Suriye’deki gelişmeler gündemden düştü. Ama ABD’nin gündeminden düşmemiş. McGurk bu konjonktürden yararlanmak istiyor. Suriye’de ikinci İsrail devletinin temellerini atmaya çalışıyor. Bunu da Suriye ve Türkiye’nin sırtından gerçekleştirmeyi planlıyor.

İKİNCİ İSRAİL

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Cumhurbaşkanı Erdoğan boşuna “Anadolu’nun savunması Gazze’de başlar” demiyor. “Sanmayın ki İsrail, Gazze’de duracak. Bu azgın devlet eğer durdurulmazsa ‘Vadedilmiş Topraklar’ hezeyanıyla gözlerini er ya da geç Anadolu’ya dikecekler. Hamas, Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz?” diye uyarıyor.

SEÇİM YAPILACAK YERLER

PKK, ABD’nin desteğiyle Suriye’de kontrol ettiği bölgede 11 Haziran’da yerel seçim yapacağını ilan etti. Bu tarih daha önce 30 Mayıs olarak belirlenmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine 11 Haziran’a ertelendi. Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor.

SURİYE’NİN PARÇALANMASI DEMEK

Fakat bu bildiğimiz bir seçim değil. Seçim yapılacaksa egemen bir devlet olarak Suriye’nin bunu ilan etmesi lazım. Bir terör örgütü belli bir bölgede seçim yapacağını açıklıyor. Ama Suriye devletinin onayı yok. Yarın DEAŞ da kontrol ettiği bölgede başka bir karar alır. Böylece Suriye’nin resmi olarak parçalanma süreci başlar.

Oysa bu durum 2015 tarihli BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına aykırı. BM kararı Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasını esas alıyor.

PKK’NIN KONTROLÜNDEKİ SEÇİM

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Biz PKK’nın seçimlerde ne yaptığını çok iyi biliyoruz. PKK’nın işaret ettiği partiye oy çıkmadığı için köyleri yakıp AK Parti adaylarını elektrik direğine astı. Türkiye’de bunu yapan Suriye’deki seçimlere ne yapar? Zaten seçimlere sadece PKK’nın kimlik verdiği ve zorunlu askerlik adını verdikleri örgütün silahlı güçlerine katılmış olma şartı getirilmiş. Balık baştan kokmuş.

DEAŞ’TAN FARKI NE

ABD, PKK’yı resmi devlet bütçesinden destekleyip, silah verip eğitip donatmasını hep DEAŞ tehlikesi kılıfı altında yaptı. DEAŞ bir toprak parçasını yönetmek istiyor. Suriye ve Irak topraklarında kendi devletini kuruyor diye karşı çıkıyorlardı. DEAŞ’la mücadele koalisyonunu bu gerekçeyle oluşturdular. Tabii önce DEAŞ’ı kurup sonra onu gerekçe göstererek PKK’yı desteklediler. Peki şimdi PKK, egemen bir devlet olan Suriye’nin topraklarında özerk bir yönetim kurmak istiyor. Ardından tanınma isteyecek. Bunun DEAŞ’tan farkı ne?

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SURİYELİ KÜRTLERE BASKI

PKK’nın seçim yapacağını ilan ettiği 6 bölgede yaşayan Arap çoğunluk ile örgütün ideolojisini benimsemeyen Suriyeli Kürtler şimdiden baskı altına alınmış durumda. PKK’nın kurduğunu ilan ettiği sözde özerk yönetim nezdinde kaydolmayı reddeden ve yerel seçimleri boykot edeceğini açıklayan Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin bünyesindeki partilerin ofislerine ve yetkililerine yönelik saldırılar Suriyeli Kürtlerin tamamen bertaraf edilmesinin amaçlandığını gösteriyor.

ADAY OLMA ŞARTI

İş o kadar PKK kontrolünde ki, seçime girmek isteyen tüm adaylar, başında PKK ile iltisaklı kişilerin bulunduğu sözde yüksek seçim kurulunun onayına tabi. PKK’nın kontrolündeki yüksek seçim kurulu onay verdiği taktirde aday olabiliyorsunuz.

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PKK’NIN KİMLİK KARTI

Peki nasıl oy kullanılacak? PKK o işi de garantiye almış. Oy kullanma hakkı için sözde özerk yönetim tarafından verilen kimlik kartını taşıyacaksınız. 18 yaşın üstünde de olsanız seçmen kartına sahip olmayanlar oy kullanamayacak. Söz konusu kimlik kartını alabilmek için örgütün silahlı güçlerine katılmış olma şartı aranmakta.

Sadece PKK’lılar ve onun kimlik verdikleri oy kullanabilir diye yazsalar daha dürüst olurdu.

ADIM ADIM PKK DEVLETİNE

Bu iş nereye gider? Kestirmeden söyleyeyim. Bu iş önce özerk yönetime, ardından PKK devletine gider. O nedenle PKK devletine giden yolda ilk adımı attırmamamız lazım.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI

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Aslında ‘Kılıçdaroğlu ne yapmak istemektedir?’ diye sormam lazım. Ama zaten ne yapmak istediğini kendisi açıklamış durumda. Kılıçdaroğlu yeterli desteği bulursa eylül ayında yapılması planlanan tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirip CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayı planlıyor.

KRT’nin yayınında, “Yeniden aday olacak mısınız?” sorusuna delegeleri işaret ederek, “Eğer yeniden genel başkan adayı gösterirlerse o zaman cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz” diye karşılık verdi.

Bana ‘Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor’ diye sorarsanız ‘Kendini bitirmek için ne gerekiyorsa yapıyor’ derim, başka bir şey demem.

YÜZDE 25’E İNELİM Mİ

CHP senin döneminde girdiği seçimlerin hiçbirinde yüzde 25 barajını aşamamış. Ama Özgür Özel’le girdiği seçimde 45 yıl sonra yüzde 38 oy almış.

Bir yanda yüzde 38 oy almış Özgür Özel varken, diğer yanda İstanbul seçimlerini ikinci kez kazanmış Ekrem İmamoğlu varken, CHP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu’nu neden istesin?

‘Ey Kılıçdaroğlu sen CHP genel başkanı ol, biz böylece yeniden yüzde 25’lere inelim’ mi desin?

KİMİN AKLI

Kemal Kılıçdaroğlu’na bu akılları kim veriyor diye CHP kulislerini yokladım. Kimse vermiyormuş. Bunlar Kılıçdaroğlu’nun kendi aklıymış. Daha vahimi Kılıçdaroğlu bunlara inanıyormuş.