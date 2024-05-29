×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarElif Zorlu TapanDestinasyon seçimleri sadece lüksle ilgili değil
Elif Zorlu Tapan
Elif Zorlu Tapan
Elif Zorlu TapanYazarın Tüm Yazıları

Destinasyon seçimleri sadece lüksle ilgili değil

#Elif Zorlu Tapan#Cannes#Kelebek Yazar

Ülkemiz turizmi geliştirmek için büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Türkiye uluslararası marka kimliği oluşturmak için çabalayan ülkelerden biri.
Yıllardır odak noktamız ultra lüks tesisler inşa etmek oldu ancak bir destinasyonu ikonik kılan şey gerçekten sadece lüks yatırımlar mı?
Cannes Film Festivali için Fransa’daydım.
Son 3 günü jet sosyete cenneti sayılan St. Tropez’de geçirdim.

Destinasyon seçimleri sadece lüksle ilgili değil

Deniz, kum, güneş destinasyonu St. Tropez’in Pampelonne sahillerinin cazibesini araştırdım.
Le Club 55, Byblos Beach, Bagatelle Beach, Nikki Beach ve Lou Lou Pampelonne’nin dünyaca ünlü mekânları arasında.
Hiçbir beach club’ın kendine ait iskelesi yok.

Destinasyon seçimleri sadece lüksle ilgili değil

En havalı iskeleler üzerinde tülleri uçuşan kabanaları görmeyi umuyordum ama yoktu.
Keza tüm dünya elitlerini ağırlayan plajların arasında halka açıklar var.
Bölgede bizim ilk durağımız La Reserve A La Plage oldu. Sade ama şık bir mekân.
Ultra lüks görüntüsü yok.
Los Angeles’ta yaşıyoruz deyince konu hemen Hollywood’a geldi. Masamızla ilgilenen garson, George-Amal Clooney çiftinin La Reserve’ye yakın zamanda iki kere geldiğini ve servisi kendisinin yaptığını söyledi. George Clooney’nin ne kadar beyefendi ve nazik bir adam olduğunu anlattı.
İkinci durağımız Tahiti Beach, Pampelonne da abartıdan ve gösterişten uzak gayet sade bir mekândı.

MEKÂNLARDA FİYATLAR NASIL

La Reserve’nin menüsündeki en pahalı yemek 2 kişilik dana kaburgaydı, fiyatı 160 Euro.
Ana yemek fiyatları 28 Euro’dan başlıyor.
En çok tercih edilen yemeklerden Wagyu etli peynir ve domates soslu penne makarna 36-euro, günün balığı 39 Euro, trüflü patates püresi 21 Euro’ydu.
Dünyaca ünlü mekânlar için çok makul fiyatlar diyebiliriz.
İnanın bu mekânlar Türkiye’deki lüksün yanından bile geçemez.
O zaman bu plajlar ve St. Tropez neden yaz turizminin en değerli markası?
Birincisi sinemanın etkisi.
Sinema ikonu Brigitte Bardot’un “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmi...
St. Tropez plajlarını markalaştırdı ve popüler kültürde ölümsüz hale getirdi.
Zaten bence VIP’lerin ve film yıldızlarının destinasyon seçimleri sadece lüksle ilgili değil.
Neden böyle düşünüyorum derseniz?
Brigitte Bardot, St. Tropez’i meşhur etti, Jackie Onassis Yunanistan’ı...
Markalaşmış ve tercih edilen lokasyonlar en abartılı modern ve lüks yatırımlardan ziyade, çoğu zaman bir anlatıyı besleyen ve bir geleneğin parçası olan lokasyonlar.

#Elif Zorlu Tapan#Cannes#Kelebek Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

ABD’nin PKK’ya devlet oyunu

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Hayat ne siyaset ne futboldan ibaret

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Karanlık gün: 27 Mayıs

 FUAT BOL
FUAT BOL

Akdeniz’in caz kapısı

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerleyen ‘hain’ İmamoğlu, ‘hançer’…

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER
TÜM YAZARLARIMIZ