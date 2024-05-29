Destinasyon seçimleri sadece lüksle ilgili değil

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Türkiye uluslararası marka kimliği oluşturmak için çabalayan ülkelerden biri.

Yıllardır odak noktamız ultra lüks tesisler inşa etmek oldu ancak bir destinasyonu ikonik kılan şey gerçekten sadece lüks yatırımlar mı?

Cannes Film Festivali için Fransa’daydım.

Son 3 günü jet sosyete cenneti sayılan St. Tropez’de geçirdim.





Deniz, kum, güneş destinasyonu St. Tropez’in Pampelonne sahillerinin cazibesini araştırdım.

Le Club 55, Byblos Beach, Bagatelle Beach, Nikki Beach ve Lou Lou Pampelonne’nin dünyaca ünlü mekânları arasında.

Hiçbir beach club’ın kendine ait iskelesi yok.





En havalı iskeleler üzerinde tülleri uçuşan kabanaları görmeyi umuyordum ama yoktu.

Keza tüm dünya elitlerini ağırlayan plajların arasında halka açıklar var.

Bölgede bizim ilk durağımız La Reserve A La Plage oldu. Sade ama şık bir mekân.

Ultra lüks görüntüsü yok.

Los Angeles’ta yaşıyoruz deyince konu hemen Hollywood’a geldi. Masamızla ilgilenen garson, George-Amal Clooney çiftinin La Reserve’ye yakın zamanda iki kere geldiğini ve servisi kendisinin yaptığını söyledi. George Clooney’nin ne kadar beyefendi ve nazik bir adam olduğunu anlattı.

İkinci durağımız Tahiti Beach, Pampelonne da abartıdan ve gösterişten uzak gayet sade bir mekândı.



MEKÂNLARDA FİYATLAR NASIL



La Reserve’nin menüsündeki en pahalı yemek 2 kişilik dana kaburgaydı, fiyatı 160 Euro.

Ana yemek fiyatları 28 Euro’dan başlıyor.

En çok tercih edilen yemeklerden Wagyu etli peynir ve domates soslu penne makarna 36-euro, günün balığı 39 Euro, trüflü patates püresi 21 Euro’ydu.

Dünyaca ünlü mekânlar için çok makul fiyatlar diyebiliriz.

İnanın bu mekânlar Türkiye’deki lüksün yanından bile geçemez.

O zaman bu plajlar ve St. Tropez neden yaz turizminin en değerli markası?

Birincisi sinemanın etkisi.

Sinema ikonu Brigitte Bardot’un “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmi...

St. Tropez plajlarını markalaştırdı ve popüler kültürde ölümsüz hale getirdi.

Zaten bence VIP’lerin ve film yıldızlarının destinasyon seçimleri sadece lüksle ilgili değil.

Neden böyle düşünüyorum derseniz?

Brigitte Bardot, St. Tropez’i meşhur etti, Jackie Onassis Yunanistan’ı...

Markalaşmış ve tercih edilen lokasyonlar en abartılı modern ve lüks yatırımlardan ziyade, çoğu zaman bir anlatıyı besleyen ve bir geleneğin parçası olan lokasyonlar.