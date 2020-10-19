Haftalık Burç Yorumları: 19-25 Ekim Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Olumlu veya olumsuz her ihtimali değerlendirmek sizlerin hazırlıklı yakalanmanızı sağlayacaktır. Bu hafta çok ilgi çekici görüşmeler ve şaşırtıcı konuşmalar içinde bulunmanız gerekebilir. Mars gerilemesi ile Jüpiter arasında oluşacak zorlayıcı açı ile çalışma hayatınızda önemli bir başarıyı yakalayabilirsiniz. Kendinize hâkim olmaya çalışarak süreci daha sakin geçirmeye odaklanmalısınız. Bu hafta mümkün oldukça fırsatları yakalamayı ve görüşmeleri başlatmayı seçmelisiniz.

BOĞA BURCU:

İlişkilerinizde sürpriz karşılaşmalar ve sürpriz değişimler yaşamanız mümkün olabilir. Kendiniz ve karşınızdaki kişiler arasında davranış sorgulaması yaparak verdiğiniz değeri ne kadar hak ediyorlar muhasebesi yapabilirsiniz. Kendi değerinizi bir başkasının gözünden değerlendirmemelisiniz. Zorlayıcı ve alınganlık içinde bulunduğunuz konuşmalar yapmayın.

İKİZLER BURCU:

Gönlünüzün sesini dinlemek sizlere doğru kararı aldıracaktır. Gerçekleşecek olan Uranüs-Merkür karşıtlığı gündelik yaşantınızda, çalışma ortamınızda gizli kalmaya yüz tutmuş her şeyi gün yüzüne çıkaracaktır. Ani kararlar almadan önce olayları iyice tartmalısınız. Sert konuşmalardan uzak durmalısınız. Bazı şeyler ortaya çıkabilir. Sağlığınızı ihmal ediyor iseniz hassas dönemlerde kendinizi korumalısınız.

YENGEÇ BURCU:

Merkür gerilemesi ve Uranüs ile aralarında yapacağı karşıtlık enerjisi ile ilişkilerinizde değişime gidebilirsiniz. Tutkularınızı özgür bırakmak adına harika bir zaman, değişime gidebilirsiniz. Yeni bir ilişki başlatıp eskiye sünger çekmeniz sizi güçlendirecektir. Mars-Jüpiter zorlu açısı kariyer hayatınızda öfkeli davranışları tetikleyebilir. Çevrenize karşı sinirli ve kırıcı hareketlerden kaçınmalısınız.

ASLAN BURCU:

Uranüs-Merkür karşıtlığı sizleri ani davranışlara itebilir. Retro Mars ile Jüpiter arasında olumsuz açı sağlığınızı iş ortamınızda sizi başka bir yöne ilerletebilir. Sağlığınızla ilgili endişelerinizi bir kenara bırakın. Sizleri gündelik yaşantınızda oldukça agresif biri haline getirebilir. Öfke ile kalkan zarar ile oturur düşüncesini unutmak sizlere ilerde pişman olacağınız davranışlar sergiletebilir.

BAŞAK BURCU:

Merkür gerilemesi zihninizde ifade zorluğu yaşatabilir. Kendinizi ifade ederken özgür konuşmalısınız. Uranüs-Merkür karşıtlığı beklediğiniz ödülü sizlere sunacaktır. Mars-Jüpiter arasında gerçekleşecek zorlayıcı açı ile ilişkilerinizde kırıcı kelimeleri seçmemeye özen göstermelisiniz. Finansal konularınızda olumlu gelişmeleri iyi değerlendirmek sizlerin elinde olacaktır.

TERAZİ BURCU:

Merkür gerilemesi finansal konularınızda beklediğiniz geri dönüşleri aldırtabilir. Uranüs-Merkür karşıtlığı ani kararlar alarak hata yapmanıza neden olabilir. Bu yüzden hızlı hareket etmek yerine değerlendirme aşamasından sonra pozisyon almalısınız. Mars ve Jüpiter arasında gerçekleşecek zorlu açı ikili ilişkilerinizde sizleri büyük dönüşümlere götürmek isteyecektir. Uçlarda yaşamadan sistemin sinirsel etkisine olgunlukla cevap vermelisiniz.

AKREP BURCU:

Anlayışlı tepkiler almak için uzlaşmacı konuşmalar içinde olmayı seçin. Arka planınızda sizin bilmediğiniz şeyler gelişiyor olabilir. Merkür-Uranüs karşıtlığı sizleri ani konuşmalara ve ilişkinizde bazı bitişlere doğru götürmek isteyebilir. Maddi olanaklarınızı iyi değerlendirmelisiniz. Mars-Jüpiter arasındaki zorlayıcı açı ile çalışma ortamınızda öfkeli hareketlerde bulunabilirsiniz. Yalnız çalışmak sizlere iyi gelecektir.

YAY BURCU:

Merkür-Uranüs karşıtlığı sizleri ani hareketlere doğru taşıyabilir. Tepkilerinizi olgunlukla vermeniz yanlış yapma riskini ortadan kaldıracaktır. Bağışıklık sisteminizi destekleyici vitaminler kullanmanız hassas günlerde sizleri koruyacaktır. Gerileyen Mars ile Jüpiter arasında gerçekleşecek zorlu açı ilişkilerinizde sizlere öfke yüklenmesi yapabilir. Değerinizi sorgulamadan kendinizi kanıtlama çabası içerisine girmemelisiniz.

OĞLAK BURCU:

İkili ilişkilerinizde kullandığınız sert tavırlarınızı değiştirme kararı almanız sizleri yeni bir sosyal çevreye doğru ilerletecektir. Merkür gerilemesi ile birlikte sosyal çevrenizde sudan küçük sebeplerle ayrılma kararı aldığınız arkadaşlarınızla yeniden buluşma gerçekleştirebilirsiniz. Özür dileyen dostlarınızı kabul etmelisiniz. Merkür-Uranüs karşıtlığı maddi harcamalarınızı sosyal aktivitelere göre planlamanıza yol açabilir. Her sorumluluğu üzerinize almamalısınız. Mars ve Jüpiter arasında gerçekleşecek zorlayıcı açı aileniz ve kendi kimliğinizle çatışma yaşamanıza neden olabilir. Sakin kalarak sizi sevenleri kırmamalısınız.

KOVA BURCU:

Geçmişi hatırlamak için kendinizi zorlamamalısınız. Merkür Uranüs karşıtlığı sizleri ani gel gitlere zorlayabilir. Maddi konularınızı aile ve çalışma ortamınızda ayrı tutarak değerlendirmelisiniz. Mars ve Jüpiter arasında gerçekleşecek zorlayıcı açı ile iletişiminizde öfkeye yer vermeden hem çevrenizi hem de kendinizi sinirsel hareketlerinizden korumaya çalışmalısınız.

BALIK BURCU:

Merkür-Uranüs karşıtlığı seyahat etmenizi veya aile üyelerinizle bazı uzaklıkları yakın yapmanıza yardımcı olabilir. Hayat sizlerin olsa da sizlere değer veren kişilerin düşüncelerini dikkate almalısınız. Mars-Jüpiter zorlu açısı maddi olarak sizlere yakınlaşmak isteyen arkadaşlarınıza karşı dikkatli olmanızı belirtiyor olacaktır. Güdülerinizle hareket etmeniz kayıplar yaşamanıza yol açabilir. Dost ve dostluk tek taraflı olmaz unutmamalısınız. Fedakarlıklarınızı sorgulamayın.