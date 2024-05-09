 Yeni trend alt kirpikleri cımbızla alma Amaç ‘cat eye’ efekti...

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Uzun, hacimli ve dolgun kirpiklere sahip olmak birçok kadının hayali… Bu kirpiklere sahip olmak isteyenler binbir çeşit ürün kullanırken bazıları da yeni moda olan çekik göz efekti için alt kirpiklerimi kesiyor ya da acı çekerek cımbızla alıyorlar.

Bu trendin göz ve kirpikler için birçok riski barındırdığının göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Yasemin Fatih Amato ile alt kirpiklerimizin fonskiyonunu ve bu tuhaf trendinin tehlikelerini enine boyuna tartıştık.





Grafik: Harun Elibol

KİRPİKLER, GÖZLERİ TOZ, KİR VE DİĞER ZARARLI MADDELERDEN KORUR

Öncelikle kirpiklerimizin fonksiyonundan biraz bahseder misiniz?

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Hem alt hem de üst kirpikler gözleri toz, kir ve diğer zararlı maddelerden korumak için önemli bir işleve sahiptir. Ayrıca gözleri güneş ışığından korumaya ve gözyaşlarının dağılmasını engellemeye yardımcı olurlar. Kirpikler ayrıca göz kapağının yağ bezlerinin salgıladığı yağı göz yüzeyine dağıtarak gözlerin nemli kalmasına yardımcı olur.





KALICI KİRPİK DÖKÜLMESİNE NEDEN OLABİLİR

Kirpikleri cımbızla almak acı veren bir işlem mi? Güzellik uğruna yapılan bu işlem nelere neden olabilir?

Kirpikleri cımbızla almak oldukça acı verici bir işlemdir. Cımbız kirpiğe çok fazla baskı uyguladığında, kirpik kökünde hasara ve kanamaya neden olabilir. Bu durum kalıcı kirpik dökülmesine ve hatta göz kapağında yara izine yol açabilir. Cımbızla kirpik alma isteğiyle gelen hastalarıma, bu işlemin risklerini ve potansiyel zararlarını mutlaka açıklıyorum ve alternatif kirpik uzatma yöntemleri öneririm.

ENFEKSİYONA KARŞI SAVUNMASIZ HALE GETİRİR

Kirpikleri cımbızla almak gibi kesmek de sağlıksız bir işlem mi?

Kirpikleri cımbızla almak veya makasla kesmek, gözleri enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Kirpik köklerinde oluşan yaralar, bakterilerin ve virüslerin gözün içine girmesine ve konjonktivit, blefarit veya blefaritis gibi enfeksiyonlara yol açmasına olanak tanır.

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Ayrıca, kirpikleri cımbızla almak veya makasla kesmek, kirpik dibi iltihabına (blefarit) neden olabilir. Blefarit, göz kapaklarının kızarmasına, şişmesine ve kaşınmasına neden olan bir iltihap durumudur.

Kirpikleri cımbızla almak kadar zararlı olmasa da, makasla kesmek de önerilmez. Makas, kirpiklere zarar verebilir ve uçlarını düzensiz hale getirebilir. Bu durum kirpiklerin daha kısa ve seyrek görünmesine neden olabilir.





DİĞER İŞLEMLERDE KİRPİKLERE ZARAR VERİYOR

İpek kirpik vb. benzeri işlemlerin de kirpiklere zararlarından bahsedebilir misiniz? Kullanılan yapıştırıcılar mevcut kirpiklere nasıl zarar veriyor?

İpek kirpik, sentetik kirpikler veya diğer uzatma yöntemleri de kirpiklere zarar verebilir. Kullanılan yapıştırıcılar kirpiklerin doğal yapısına zarar verebilir ve dökülmelerine neden olabilir. Ayrıca, yapıştırıcılar gözlerde tahrişe ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

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KALICI GÖRME BOZUKLUKLARINA NEDEN OLABİLİR

Zararı sadece kirpiklere mi? Gözün kendisini de tehdit ediyor mu? Görme ile ilgili sorunlar yaşamaya neden olabilir mi?

Kirpikleri cımbızla almak veya makasla kesmek sadece kirpiklere değil, gözün kendisine de zarar verebilir. Cımbız veya makas göz küresine veya göz kapağına temas ederse, çizilmelere veya yaralanmalara neden olabilir. Bu durum kalıcı görme bozukluklarına yol açabilir.

Özetle; alt kirpikleri cımbızla alma veya makasla kesme trendi, göz ve kirpik sağlığı için ciddi riskler oluşturur. Bu trendden kaçınmak ve kirpikleri korumak için alternatif kirpik uzatma yöntemleri tercih edilmelidir. Göz ve kirpik sağlığınız için herhangi bir işlem yaptırmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir.