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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 14-20 Mart 2022 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 14-20 Mart 2022 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 14-20 Mart 2022 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 14-20 Mart 2022 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

"14-20 Mart 2022 haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 14-20 Mart haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 14-20 Mart haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 14-20 Mart 2022 haftalık burç yorumları..."

Haftanın Gündemi

  • 18 Mart Başak Dolunayı
  • 20 Mart Güneş Koç Burcunda

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Başak burcundaki dolunay ile hayatınızda yeni sayfalara yazmaya başlıyorsunuz. Emek vermek ve akışa müdahale etmek arasındaki çizgiyi aşmamanız gerektiğini fark edebilirsiniz. 

Koç Burcu - Haftalık
Koç Burcu - Haftalık

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 18 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ile kendinize zaman ayırmanın önemini anlıyor ve bunun için gerekli aksiyonu almaya başlıyorsunuz. Yeni organizasyonlar, ortamlarda bulunmak ve yeni insanlar tanımak, sizi mutlu eden konulara eğilmek öncelikli tercihiniz olacaktır. 

Boğa Burcu - Haftalık
Boğa Burcu - Haftalık

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 18 Mart’taki Başak dolunayı ile aile ve ev konularında gündemleriniz olabilir. Alım satım ve taşınma ilgili konulara artık son şeklini verebilirsiniz. 

İkizler Burcu - Haftalık
İkizler Burcu - Haftalık

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ile kendinize dair yeni hedefler ve planlar ortaya koyabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir düzen ve stil getirmekle ilgili arayışlarınıza cevap buluyorsunuz. 

Yengeç Burcu - Haftalık
Yengeç Burcu - Haftalık

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, hafta başında burcunuzdaki Ay’ın Satürn ile karşı karşıya duruşu sizi konforunuzdan ve alıştığınız düzenden çıkmanız konusunda zorlayabilir.

Aslan Burcu - Haftalık
Aslan Burcu - Haftalık

 Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile artık kendinize öncelik vermeye başlıyorsunuz. 2021 yılındaki dolunayda çıkarmış olduğunuz dersleri şimdi daha iyi ve verimli bir şekilde uygulayabilirsiniz. 

Başak Burcu - Haftalık
Başak Burcu - Haftalık

 Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 18 Mart’taki Başak dolunayı ile kaygılar ile nasıl mücadele edeceğiniz öğrenebilirsiniz. Bu mücadelenin, onları kenara bırakarak ilerlemek olduğunu göreceksiniz. İşlerin sizin düşündüğünüz kadar zor olmadığıyla yüzleşiyorsunuz. 

Terazi Burcu - Haftalık
Terazi Burcu - Haftalık

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 18 Mart’ta gerçekleşecek Başak dolunayı ile birlikte, sosyal çevrenizde kendinizi ön plana çıkarmak isteyebilir, hayatınıza yeni insanlar alabilirsiniz. İlişkileriniz ve hayatınızı sürdürme şeklinizle ilgili kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz. 

Akrep Burcu - Haftalık
Akrep Burcu - Haftalık

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 18 Mart’taki Başak dolunayı ile iş hayatınızla ilgili kararlarınızı aile yaşantınıza ve yaşam koşullarınıza da uyarlayabilirsiniz. Kendinizi daha iyi öne çıkaracağınız, düzeninizi de buna göre kuracağınız bir zaman dilimindesiniz. 

Yay Burcu - Haftalık
Yay Burcu - Haftalık

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 18 Mart’ta gerçekleşecek Başak dolunayı ile gökyüzünün desteğini arkanıza alıyorsunuz. Hayatınızda görmek istediğiniz, hak ettiğiniz her şey için, yani kendiniz için emek verme dönemindesiniz. 

Oğlak Burcu - Haftalık
Oğlak Burcu - Haftalık

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 18 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte, uzun süredir devam eden alacak-verecek işlemleri, miras gündemleri sonuçlanıyor. Kazanç elde ettiğiniz düzenli ve düzenli gelir kaynaklarınızda bir düzenlemeye gidiyorsunuz. 

Kova Burcu - Haftalık
Kova Burcu - Haftalık

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar 18 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ilişkilerde final çizgisini görmeye başlıyorsunuz. Bu finalin iyi ya da kötü sonuçlanması tamamen tutumlarınıza bağlı olacaktır. 

Balık Burcu - Haftalık
Balık Burcu - Haftalık
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