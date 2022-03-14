Haftalık Burç Yorumları: 14-20 Mart 2022 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

18 Mart Başak Dolunayı

20 Mart Güneş Koç Burcunda

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Başak burcundaki dolunay ile hayatınızda yeni sayfalara yazmaya başlıyorsunuz. Emek vermek ve akışa müdahale etmek arasındaki çizgiyi aşmamanız gerektiğini fark edebilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 18 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ile kendinize zaman ayırmanın önemini anlıyor ve bunun için gerekli aksiyonu almaya başlıyorsunuz. Yeni organizasyonlar, ortamlarda bulunmak ve yeni insanlar tanımak, sizi mutlu eden konulara eğilmek öncelikli tercihiniz olacaktır.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 18 Mart’taki Başak dolunayı ile aile ve ev konularında gündemleriniz olabilir. Alım satım ve taşınma ilgili konulara artık son şeklini verebilirsiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ile kendinize dair yeni hedefler ve planlar ortaya koyabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir düzen ve stil getirmekle ilgili arayışlarınıza cevap buluyorsunuz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, hafta başında burcunuzdaki Ay’ın Satürn ile karşı karşıya duruşu sizi konforunuzdan ve alıştığınız düzenden çıkmanız konusunda zorlayabilir.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile artık kendinize öncelik vermeye başlıyorsunuz. 2021 yılındaki dolunayda çıkarmış olduğunuz dersleri şimdi daha iyi ve verimli bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 18 Mart’taki Başak dolunayı ile kaygılar ile nasıl mücadele edeceğiniz öğrenebilirsiniz. Bu mücadelenin, onları kenara bırakarak ilerlemek olduğunu göreceksiniz. İşlerin sizin düşündüğünüz kadar zor olmadığıyla yüzleşiyorsunuz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 18 Mart’ta gerçekleşecek Başak dolunayı ile birlikte, sosyal çevrenizde kendinizi ön plana çıkarmak isteyebilir, hayatınıza yeni insanlar alabilirsiniz. İlişkileriniz ve hayatınızı sürdürme şeklinizle ilgili kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 18 Mart’taki Başak dolunayı ile iş hayatınızla ilgili kararlarınızı aile yaşantınıza ve yaşam koşullarınıza da uyarlayabilirsiniz. Kendinizi daha iyi öne çıkaracağınız, düzeninizi de buna göre kuracağınız bir zaman dilimindesiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 18 Mart’ta gerçekleşecek Başak dolunayı ile gökyüzünün desteğini arkanıza alıyorsunuz. Hayatınızda görmek istediğiniz, hak ettiğiniz her şey için, yani kendiniz için emek verme dönemindesiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 18 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte, uzun süredir devam eden alacak-verecek işlemleri, miras gündemleri sonuçlanıyor. Kazanç elde ettiğiniz düzenli ve düzenli gelir kaynaklarınızda bir düzenlemeye gidiyorsunuz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar 18 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ilişkilerde final çizgisini görmeye başlıyorsunuz. Bu finalin iyi ya da kötü sonuçlanması tamamen tutumlarınıza bağlı olacaktır.