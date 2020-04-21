Sucuklu menemen tarifi
Uzmanların oruç tutarken zorlanmamak için sahurda tüketilmesini tavsiye ettiği yiyeceklerin başında yumurta geliyor. Peki yumurtanızı menemen olarak hazırlayım bir de içine sucuk ilave etmeye ne dersiniz? “Kulağa çok hoş geliyor” diyenler, sizi hemen aşağı alalım. İşte nefis sucuklu menemen tarifimiz…
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 125 gram sucuk
- 4 adet yumurta
- 3 adet domates
- 4 adet sivri biber
- Tuz
- Zeytinyağı
Sucuklu menemen tarifi Nasıl yapılır?
Sucuğu dilimleyip küçük bir tavada kendi yağında pişirin ve kenara alın.
Biberleri ince ince, domatesleri ise küp küp doğrayın.
Sıvı yağı tavada kızdırıp önce biberleri ardından domatesleri ekleyin ve kavurun.
Kısık ateşte domatesler suyunu çekene kadar pişirdikten sonra tuzunu ilave edin.
Yumurtaları kırıp karıştırın.
Yumurtaların pişmesine yakın tavadaki sucukları da yağıyla birlikte menemene ilave edin.
Harmanlayıp servis edin. Afiyet olsun…