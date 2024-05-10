Nesi var canım bu kıyafetin?

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“Geçen senelere yazık. O itibara yazık. Kıyafeti tasarlayan yeni yetme olmalı...”

Bir kıyafete bakıyorum, bir Neslihan Hanım’ın söylediklerine...

E yok artık!

Dünyanın en şık kıyafeti diyemem belki ama bu şekilde eleştirilecek bir şey göremiyorum açıkçası.

Ayrıca Nilüfer’inki öyle kıyafetle, kostümle yazık olacak bir itibar değil.

Mesleğine saygınca verdiği seneleri de kolay kolay yazık edilecek bir mazi değil.

Neslihan Yargıcı acaba Nilüfer kıyafetini kendisine tasarlatmadı diye mi böyle yüksek perdeden konuşuyor?

Hem Nilüfer’e hem tasarımcısına böyle çemkiriyor.

Tasarım, imaj, kıyafet demişken...

Kendisi bıkmadı mı 70 senedir aynı siyah kıyafetler, aynı siyah gözlüklerle gezmekten?

Cem Yılmaz’ın, Acun Ilıcalı’nın siyah tişörtleri gibi. Bu mu yani yaratıcılık, tasarımcılık?

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Neyse bir konuda başarılı oldu Neslihan Yargıcı: Nilüfer üzerinden 30 yıl sonra tekrar gündeme geldiniz, tebrikler, alkış emojileri...

Bir stadyum dolusu ünlü

Ajda Pekkan’ın 12 Haziran’daki merakla beklenen stadyum konserinde kendisine eşlik edecek sanatçılar belli oldu:

Selda Bağcan, MFÖ, Hande Yener, Sıla, Işın Karaca, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Motive, Norm Ender, Semicenk ve Dolapdere Big Gang.

E kim kaldı ki geriye?

Neredeyse bütün Türk popu sahnede. Toplam sahne ücretini hesaplamaya çalışıyorum, yok vazgeçtim.

Hepsi de kabul etmişler.

Böyle bir şeyi koca Türkiye’de bir Ajda yapabilir, bir de Sezen.

Ama Sezen Aksu konser vermiyor zaten.

Onun barınağı var, güzel mi güzel

Sanatçı milleti ticaretten pek çakmıyor genelde.

O yüzden de ağırlıkla emlak yatırımı yapıyorlar. Ama Mustafa Sandal azimli.

Daha önce açtığı ayakkabı dükkânını batırmıştı, şimdi petshop yani hayvan mağazası açıyormuş.

Barınaklardaki onca can için “Satın alma, sahiplen!” diye ortalık yıkılırken, Mustafa Sandal gibi pek çok konuda ileri hassasiyeti olan birinin bunun ticaretine girişmesini yadırgadım açıkçası.

Eyyy THY!

Sertab Erener, Türk Hava Yolları’na seslendi: “Ey THY, benim gibi glüten, şeker, laktoz hassasiyeti olan binlerce yolcu için yiyebilecek hiçbir şey yok! Yemek alerjisi olanlar için bir menü çıkarmak çok zor olmasa gerek!”

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Söz konusu gözbebeğimiz milli havayolumuz olunca titizleniyorum. Haklı bir talep olabilir ama niçin THY?

Air France, British Airways, Alitalia falan neden yok bu sitemde?

Ha diyecek ki “Onları THY kullandığım kadar kullanmıyorum”, e o zaman 1 saatlik uçuş için de atarsın çantana glütensiz bir kraker.

Biz böyle bol ünlemli “ocakbaşı” talebinde bulunuyor muyuz?

Allah Sertab’ımıza başka dert vermesin.

Yananı görür Allah!

Edirne’de “Aşk acısı çekiyorum, içim yanıyor” diyerek itfaiyeyi arayan vatandaşa 1980 lira para cezası kesilmiş.

Elbette ki itfaiye, polis gibi acil müdahale birimlerini lüzumsuz yere oyalamak, hatları meşgul etmek çok yanlış.

Yanıltıcı ihbar yapanların, başka bir yerde aciliyet varken ekipleri yanlış yönlendirenlerin bir cezası olmalı.

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Ama bu, yanlış yönlendirmeye girmez ki bence.

“Ne deliler var” diye gülüp geçersin. Hatta teselli bile edersin:

“Korkma kardeş, hiçbir yangın sonsuza dek sürmez. Zamanla senin acın da dinecek. Ha bir de, alkol hiçbir şeyin çözümü değildir...”