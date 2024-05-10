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Kızlarına ‘Yasemin’ adını verdiler

#Gökhan Kokuludağ#Pırıl Çetindoğan Kokuludağ#Pırıl Çetindoğan

Gökhan Kokuludağ ile 2021 yılında evlenen Pırıl Çetindoğan Kokuludağ anne oldu. Çift, 29 Nisan’da dünyaya gelen kızlarına Yasemin adını verdi.

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2021 yılında iş insanı Gökhan Kokuludağ ile nikâh masasına oturan Pırıl Çetindoğan Kokuludağ anne oldu.

Sabancı Ailesi’ni torun heyecanı sardığını ilk benden okumuştunuz. Ömer Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan’ın anneleri Özcan Sabancı, Hacı-Nazlı Sabancı’nın bebek sahibi olmasıyla torununun çocuğunu kucağına almıştı.

Kızlarına ‘Yasemin’ adını verdiler

Özcan Sabancı’nın diğer torunu Pırıl Çetindoğan Kokuludağ da 29 Nisan günü bebeğine kavuştu. Altunizade’deki Academic Hospital’da dünyaya gelen kız bebeğe “Yasemin” adı verilmiş.

Kızlarına ‘Yasemin’ adını verdiler

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Özcan Hanım, bir kez daha torununun çocuğunu gördüğü için heyecanlanırken, Demet Sabancı ve Cengiz Çetindoğan çifti de ilk kez anneanne-dede oldukları için mutluluktan havalara uçuyormuş. Yasemin bebek, güle güle büyüsün...

Kızlarına ‘Yasemin’ adını verdiler

Göz kamaştırdı!

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu, Bakü’deki Günay Restaurant’ın açılışında göz kamaştırdı. Katerina Ekşioğlu’nun yeni koleksiyonu Pre Fall 2024’ün, Ankara’da Dünya Engelliler Vakfı yararına düzenlenen defilesindeki en gözde parçasını giyen güzel sanatçı, büyük ilgi gördü. Gabardin kumaştan yapılan elbisenin aksesuvarı ise özel olarak tasarlanmış, tek tek elle dikilen zirkon taşlarla süslenmiş.

Kızlarına ‘Yasemin’ adını verdiler

Anneler Günü’nü kutladılar

Tektaş Saatçilik ve Mücevher Grubu bünyesinde bulunan Chopard, marka dostu Sibil Çetinkaya ev sahipliğinde Chopard Nişantaşı Mağazası’nda keyifli bir Anneler Günü buluşması gerçekleştirdi.

Kızlarına ‘Yasemin’ adını verdiler

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Senenin en özel günlerinden biri olan Anneler Günü’nün kutlandığı, Chopard’ın ikonik ve ışıltı dolu koleksiyonlarının keşfedildiği keyifli davete cemiyet, moda ve sanat dünyasından Nazlı Sabancı, İpek Alp Sever, Jermin Çetinkaya, Narod Çetinkaya, Dila Tarkan, Ceylan Çapa, Ecem Oltulu gibi ünlü isimler katıldı.

Kızlarına ‘Yasemin’ adını verdiler

Didem Yağcı’dan yeni sergi

Çağdaş sanatçı Didem Yağcı’nın “Düşleme Sanatı” isimli sergisi Bebek Sarnıcı’nda açıldı. Sergisinde düş kavramını ele alan sanatçı, eserlerinde kullandığı katmanlar ile rengarenk bir solo-şov ortaya çıkardı

Kızlarına ‘Yasemin’ adını verdiler

Sarnıcın önüne yerleştirilen dış mekân heykeli “Mucize” ile kişinin korkusuz bir şekilde düşleriyle bütünleştiğinde görüntü ve gerçekliğin özdeşleştiğine vurgu yapan sanatçının sergisi, 7 Temmuz’a dek görülebilir.

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Dostlar bir arada

Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdinç Acar, Acarkent Verde Bulvar’da yeni açılan Babi İstanbul’da dostları Serkan Acar, Burak Hatipoğlu, Sinan Kosif, Moris Kohen ve Umut Özkanca ile bir araya geldi. Erman-Şayna Kaynar çiftinin açtığı Babi İstanbul, Anadolu mutfağını İspanya’nın tapaslarına uyarlıyor. Kebaplarıyla da adından söz ettiren restoran, Beykoz’un gözdelerinden oldu. Acarkent Verde Bulvar, çok yakında açılacak olan L’Entrecote, Scala Trattoria, Fauchon Paris, Good Mood Cafe gibi daha birçok markayla misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Kızlarına ‘Yasemin’ adını verdiler

 

#Gökhan Kokuludağ#Pırıl Çetindoğan Kokuludağ#Pırıl Çetindoğan
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