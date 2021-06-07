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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 7–13 Haziran Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 7–13 Haziran Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 7–13 Haziran Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 7–13 Haziran Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

"7-13 Haziran haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 7–13 Haziran haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 7–13 Haziran haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 7–13 Haziran 2021 haftası burç yorumlarınız..."

KOÇ BURCU:

Oğlak burcunda geri giden Plüton ile Yengeç burcunda hareket eden Mars arasında gerçekleşen zorlu bir açı ile başlıyorsunuz. Kariyer alanınızda karşınıza çıkacak olan zorluklar sizlerin sahiplendiğiniz konuları yeniden değerlendirmenizi isteyecektir. Hayatınızdaki bazı değişimler size yeni fırsat kapılarını açabilir.

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BOĞA BURCU:

Perşembe günü İkizler burcunda Güneş tutulması meydana geliyor. Hayatınızda yeniliklerin kapısını aralıyorsunuz. Bu tutulma ile yeni bir refah seviyesine kavuşabilir ve konfor alanınızı yeniden biçimlendirebilirsiniz.

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İKİZLER BURCU:

İkili ilişkileriniz vasıtasıyla farkına varacağınız konular olabilir ve gerçeklerle yüz yüze gelmeniz sizi yeni kararlar almaya itebilir. Karar aldığınız konularda harekete geçmeden önce iyice düşünmeli ve naif hareketlerle hareket etmelisiniz.

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 YENGEÇ BURCU:

Geleceğe olan umudunuz sizi enerjik kılabilir ve gelecek için oldukça heyecanlı olabilirsiniz. Mars Aslan geçişi finansal konularınıza yeni bir hareket alanı kazandırırken, mali anlamda yeni bir değerlendirme içerisine gireceksiniz.

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 ASLAN BURCU:

Elde ettiğiniz başarılarınız ile yeniden sahneye çıkıyor ve yaşam enerjinizi arttırıyorsunuz. Enerjinizin yükselmesi çevrenizdeki gözleri yeniden üzerinize çekiyor.

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BAŞAK BURCU:

Geleceğe dair hedefleriniz ile ilgili yaptığınız çalışmalar ufkunuzu genişletiyor ve kendinize yeni bir kariyer alanı çiziyorsunuz. Başarı ile tamamlayacağınız bu süreç için biraz fazla yorulabilirsiniz.

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TERAZİ BURCU:

Kariyer hayatınızda geçmişteki konular yüzünden gergin anlar yaşayabilirsiniz. Olayların tekrar gündeme gelmesi sizin öfkelenmenize neden olabilir. Eğer öfkeniz ile hareket ederseniz geri dönülmesi imkansız sonuçlar yaşayabilirsiniz.

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AKREP BURCU:

Yakın dostlarınız ile yaptığınız sohbetler kişisel aydınlanma yaşamanıza sebep olabilir. Kendinizden “yeni bir ben yaratma” fikri sizi dönüşüme sokabilir. Kendinizin en iyi versiyonu olabilirsiniz.

 

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YAY BURCU:

Sahip olduğunuz maddi ve manevi değerleriniz ile büyük bir değişime gitmek isteyeceksiniz. Değerlerinizi ve sınırlarınızı yeniden oluşturduğunuz bir dünyada yaşama fikri sizi heyecanlandırabilir.

 

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OĞLAK BURCU:

Çalışma hayatınızda yeni bir dönemin kapısını aralıyorsunuz. Sorumluluklarınız sizleri yüksek mevkilere getirebilir. Mutlu olduğunuz yeni görevinizin sorumluluklarını karşılayabilmek için yoğun çalışacağınız bir zaman dilimi içindesiniz.

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KOVA BURCU:

Gizli kalmış konular bir bir açığa çıkarken, arka planda sizi kullananların gerçek yüzlerini görmüş olacaksınız. Kendinize kızmak yerine gücünüzü ve sınırlarınızı yeniden belirleyeceksiniz.

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BALIK BURCU:

Zihninizin netleşmesi ruhunuzun rahatlamasına kolaylaştırırken içsel enerjinizin dışardan da gözle görülmesine neden olacaktır. Huzur kelimesi hayatınızda tekrar tezahür edecek.

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