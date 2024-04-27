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Burçlara göre hayatın anlamı ne?

Hayatın anlamını aramak, onu bulmaya çalışmak belki de insanların ömürleri boyunca çözmeye çalıştığı bir şey. Siz de hayatın anlamını arayanlardansanız, cevabı bulmak için belki burcunuz size yardımcı olabilir.