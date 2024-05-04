Filistin için formül aranıyor

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Konu çok hassas.

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O yüzdendir ki iş dünyasının gözü kulağı bu kararın etkilerinde…

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Kararın alındığı gün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetimi Kurulu Üyesi, Lider Gübre sahibi Hakan Pakalın’la beraberdik.

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Hakan Bey hepimizin gözünden kaçan şöyle bir konuya işaret etti:

FİLİSTİN DE ETKİLENİYOR

“Ülkemizin haklı nedenlerle aldığı kararları elbette biz de destekliyoruz. Ancak ihracat sadece İsrail’e yapılmıyor. Filistin’e giden çok önemli ürünler var. Mesela gübre. Biz şirket olarak Filistin’e çok önemli miktarlarda gübre gönderiyorduk. Ancak Filistin’e giden ürünler Aşdod Limanı’na yanaştığı için Filistinlilerin ihtiyacı olan ürünlerde yasaklara takıldı.

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ÇÖZÜM ARAYIŞI BAŞLADI

Bu konunun çözülmesi için Ankara ile temasa geçtik. Bu esnada Filistin Ticaret Odası da resmi yazı ile ‘Türkiye’nin ürünlerine ihtiyacımız’ var talebini iletti. Biz bu talebi de ilgili tüm kurumlarla paylaştık. İsrail’e yaptırım uygulayalım ancak aynı uygulamalar içinde Filistin’i de cezalandırmayalım. Derdimiz kesinlikle kazanç değil. Derdimiz oradaki halkın şartlarını daha fazla zorlaştırmamak.”

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Hakan Bey’den sufleyi alınca hemen Antalya İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu’nu aradım.

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Ümit Bey de yaşanan sıkıntıyı doğruladı ve özetle şunları söyledi:

“Filistin’e gönderilen ürünler de İsrail’e ait limana yanaştığı için yasaklardan etkileniyor. Biz bu durumu ilgili bakanlıkların tamamıyla paylaştık ve bir çözüm bulunmasını istedik. Ayrıca konteynırlara yüklenmiş ve gümrüğü yapılıp yola çıkmış ihracat ürünleri de var. Bu ürünlerin akıbeti belli değil. Bu ürünler İsrail’e ulaştığında neler olacak bekleyip göreceğiz.”

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Mazlum Filistin halkı için yapılan girişim son derece yerinde.

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Ne var ki Türkiye, Filistin’e giden ürünlerin çıkışına izin verse de İsrail tarafı nasıl bir tutum sergileyecek orasını hiç mi hiç kestiremiyorum…