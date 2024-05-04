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Merhaba Güzin Abla yıllardır yazılarınızı takip ediyor ve kendime ders çıkararak okuyorum.

Ben 24 yaşında özel bir şirkette çalışan, iyi bir kariyer sahibi bir genç kızım. Ailem ben çok küçükken parçalanmış, annem ve babam ayrı hayatlar seçmiş, bense babaannem sayesinde bugünlere gelmiş, kendi ayakları üzerinde durabilen biriyim.

Bunları size anlatmamın nedeni hayatımı bilmeniz ve problemime o şekilde yaklaşmanızdır.

Ablacığım hayatıma giren özel anlamdaki insanlarla uzun süreli bir beraberlik yaşayamıyorum. Bunun nedeni ise onlara fazla yaklaşamamam, yani onlarla öpüşmek, sevişmek istemiyorum, bu içimden gelmiyor.

Kendimi kötü hissediyorum, çünkü ben her şeyi evleneceğim insanla yaşamak istiyorum. Gelinliğim gibi bedenimin de tertemiz olmasını istiyorum.

Ben bunu söylediğim zaman çevremdekiler bana gülüyor. “Sen geçmişte kalmışsın. Görünüşüne bakınca seni modern bir insan zannederler” diyorlar.

Bu durum sinirlerimi bozuyor. Ben böyle düşünmüyorum, sevgi sadece öpüşmek, sevişmek değildir.

Benimle arkadaşlık eden erkekler ben isteklerine cevap vermeyince benden uzaklaşıyor. Bu yüzden sevdiğim insanı da kaybettim.

Çok güvendiğim, ablam gibi olan bir yakınım bana bu konuda beni şok eden şu sözleri söyledi:

“Kızım gençsin güzelsin, bir bakan bir daha bakıyor, aklını kullan bir iki kere öpmekle bir şey olmaz. Millet neler yapıyor. İşte sen de bu yüzden erkekleri kendinden uzaklaştırıyorsun. Yakında kimse yüzüne bakmayacak.”

Eski erkek arkadaşım da zaten aynı şeyleri söylemişti.

Böyle bir mantık mı var ablacığım? Ben mi yanlış düşünüyorum. Gerçekten geri kafalı mıyım, bir de siz söyleyin...

Bu mudur dürüstlük?

Sanırım ben bu yüzden bu gidişle ömür boyu yalnız kalacağım.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, öğrenmek istedim.

◊ Rumuz: Korkularım

YANIT

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Sevgili kızım sen herkesin ne dediğine bakma önemli olan senin düşüncen. Herkesin bu konuda farklı farklı yaklaşımları olabilir, bunun modernlikle, çağdaşlıkla alakası yok. Bazıları gezip tozabilir, bu şekilde mutlu olduklarına da inanabilir.

Herkesin bir hayat anlayışı, bir dünya görüşü vardır.

Onlar kendilerini bu şekilde mutlu ve rahat hissedebiliyorlarsa mesele yok.

Ama sen onlar gibi düşünmüyorsan, kendini evleneceğin insana saklamak konusunda kararlıysan, bu da senin dürüstlük anlayışıdır.

Sen bu şekilde mutlu olacaksan, aksi takdirde evliliğinde huzursuz olacaksan, diyecek bir şey yok. Senin ailenin parçalanmış olması, seni babaannenin yetiştirmiş olması tabii ki dünya görüşün üzerinde belirli bir etki yaratmıştır.

Herkesin de buna saygı duyması gerekir.

Tıpkı senin aksini düşünen ve flört ederken öpüşmeyi, sevişmeyi normal görüp bundan huzursuzluk duymayan kızlara da bu görüşleri nedeniyle saygı duymak gerektiği gibi...

Günümüzde gençler aşka sevgiye biraz daha farklı ve yüzeysel bakıyorlar.

Aşkı cinsellikle karıştırıyorlar. Günümüz dünyası o kadar hızlı, o kadar karmaşık ve maddiyat ağırlıklı ki, aşkın sevginin de hızlı yaşanması doğal karşılanıyor.

Ancak elbette senin gibi düşünen, senin gibi yaşayan insanlar da var. Ve sayıları hiç de az değil.

Ve bu arada için rahat olsun; o öpüşmek sevişmek istemediğin için senden uzaklaşan erkeklerin, sana karşı gerçek anlamda bir sevgi hissettiklerini, seninle evliliğe kadar gidebilecek bir beraberlik düşündüklerini hiç sanmıyorum.