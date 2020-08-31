Haftalık Burç Yorumları: 31 Ağustos-6 Eylül Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

İş hayatınızda yeniden doğuyorsunuz. Size yapılan haksızlıkların ortaya çıkması ve ilahi adaleti görmenizin mümkün olduğu güçlü bir hafta içindesiniz. Özlem duyduğunuz eski sevgilinizle bu hafta iletişime geçebilirsiniz. Çeşitli olayları sakince kabul edip stres ve korkuya girmeden akıllıca yönetebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara şikâyet etmekten veya başkaları hakkında olumsuz yorumlarda bulunmaktan kaçının.

BOĞA BURCU:

Hafta içindeki mali işlerinizde bir gecikme yaşanabilir. Bunun için hemen panik olmayın. Finansal anlamda verdiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda ya da özel hayatınızda bazı konularda kesinlikler kazanıyorsunuz. Partnerinizin romantik yaklaşımları biraz olsun yüzünüzü güldürecek ya da siz romantik yaklaşımlarda bulunursanız keyifli bir hafta geçirebilirsiniz. Eski bir ilişkiniz şaşırtıcı bir şekilde hayatınıza dönüş yapabilir.

İKİZLER BURCU:

Hisleriniz ve duygularınız oldukça kuvvetleneceği gibi aynı zamanda bilinçaltınızdan geçen tüm düşünceler karşınıza gelebileceği ilginç bir haftadasınız. Borçlarınızda ya da alacaklar konularında unutkanlıklara da dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda kendinizi daha net ifade edebilecek ve sürpriz sosyal davetler alabileceğinize işaret etmektedir.

YENGEÇ BURCU:

Bu hafta planlarınızı yaparken herhangi bir ön beklentiniz olmasın. Bu hafta sizler de hayatın içerisinde çok istediğiniz başarılara doğru ilerleyeceksiniz. Bazı şeyler bu kadar zor olmak zorunda mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu durum sizin için bir inanç, sabır ve hırs meselesi oldu. Hafta içindeki çoğu finansal konuyu olumlu yönde çözebileceksiniz. Gerektiğinde daha sabırlı veya daha politik olun, ama fazla hevesli olmayın.

ASLAN BURCU:

Bu hafta boş zamanlarınızın çoğunu ortak ilgi alanlarınız veya faaliyetleriniz olan insanlarla geçirmeyi deneyin. İş hayatınızda bazı önemli görevleri tamamlamanız için gereken kısa süre nedeniyle stres altında kalabilirsiniz. Genel olarak, yine de bu hafta geleceğiniz için bir hareket zamanı. Sağlığınızı lütfen önemseyin ve asla boşlamayın. Hafta boyunca yapılan eylemlere ve çalışmalara dayanan başarılı kariyer veya iş sonuçlarıyla birçok kişiyi memnun edeceksiniz.

BAŞAK BURCU:

Yaşam hedefleriniz açısından çok şey başarmak için şansınız olacak. Hafta boyunca finansal konularınızı geliştireceksiniz. Ailenizden iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Hafta boyunca başka bir eve taşınmak, belirli bir süre başka bir yerleşim yerinde kalmak, bir mülk satmak veya yaşadığınız evin büyük çaplı onarımlarını yapmak ve daha fazlası ile ilgili bir girişimlerde bulunabilirsiniz.

TERAZİ BURCU:

Bugünlerde düşünmeden konuşmak yerine daha farklı yollar izlemeniz ve biraz her şeyin dışında kalmanız daha iyi olacaktır. Yolunda gitmeyen bazı projeleriniz için aceleci bir tavır sergilemekte haklıyken bazı noktalarda haksız da bulunabilirsiniz, bu durumda üzülmeden hareket etmeli ve olayı daha analitik boyutta düşünmelisiniz. Ailenizden ve ortaklı gelirlerden beklediğiniz finansal destekleri istediğiniz yönde kullanabilecek, gerekli yatırımları sağlıklı bir şekilde yapabileceksiniz. Bu aralar ruhsal gerginliklerden ve streslerden biraz uzak durmanızda fayda vardır.

AKREP BURCU:

Kariyerde size muhalefet eden bazı sorunları ortadan kaldıracak gücünüz olmasa dahi iletişimdeki kıvrak zekânız ve sağlam duruşunuzla birçok sorunun üstesinden gelebileceksiniz. Siz daha çok kendinizi işinizle gösteren ve o yönde takdir edilen kişilersiniz. Fakat bazen sizi çekemeyen ve sizin başarılı olmanızı hazmedemeyen kişiler, sizi saf dışı bırakmak ve yaptığınız işleri engellemek isteyebilirler. Sizlere tavsiyem yılmadan kararlı adımlarla işinizde ilerlemeniz ve sizi alt etmek isteyenlere başarılarınızla karşılık vermeniz olacaktır.

YAY BURCU:

Partnerle olan konularda ve ortak paylaşımlarınızda beklentileriniz artık gerginlik yaratabilecek bir noktaya kadar gelebilir. Sorunların üstünü kapatmak ileride sizin için daha büyük yıkımlar getirebilir. Bu konuda gerçekçi davranarak sorunların köküne inmeli gerekirse bazı kararlar vermekten korkmamalısınız. Kariyer hayatınızda ise hayallerle yaşamayı bir kenara bırakmalı ve gerçekçi planlarınızla bu hafta ışıldamanın yollarını araştırmalısınız. Üzerinizdeki kısıtlanmışlık ve zorlanmışlık ruh halinizi bir kenara bırakmalısınız.

OĞLAK BURCU:

02 Eylül’de gerçekleşecek olan balık burcundaki dolunay ile kendinizi patlamaya hazır bir bomba gibi hissedebilirsiniz. Sürekli gergin ve sinirli bir hal size bir şey kazandırmaz. Özellikle ilişki içerisinde olduğunuz kişilerle hayatınızın genel konuları üzerine baskı ve yönlendirme sorunları ile karşılaşabilir, onların üzerinize geldiğini ve sizi bu noktada anlamadıklarını düşünebilirsiniz. Burada size düşen en önemli görev, ayrıntılarda boğulmadan ve bunları düşünüp kendinize dert etmeden atlatmanız ve gereğinden fazla alınganlık yaratmamanız olacaktır.

KOVA BURCU:

İş ilişkilerinizle ilgili konulara gündelik rutinlerinizi değerlendirirken zorlanıyor olabilirsiniz. Bu aralar canınızı sıkan, size monoton gelen her şeyden ve herkesten kaçmak isteyebilir, aynı ormanın kralı gibi baş köşeye oturup bütün yaşananları geri plandan izlemek isteyebilirsiniz. Ev ve aile yaşamınızla ilgili ilgilenmeniz gereken rutin konular sizleri baskılıyor, içinizi daraltıyor olsa da bu hafta hepsini dolunay sonrası çözebilecek gücü bulacaksınız. Bu hafta parasal ödemeleriniz oldukça önemli olabilir. Aniden ortaya çıkacak olan program değişiklikleri ile üzerinize ekstra bir iş yükü binmiş gibi hissedebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren birebir ilişkilerde daha aktif bir rol üstlenmeniz gerekebilir.

BALIK BURCU:

Yolunda gitmeyen sorunlarınızın nedenlerini birebir konuşarak çözümlemek isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin bu anlamda sizi yönlendirmesine izin verin. Ön yargıdan uzak, sessiz bir dinleyici olduktan sonra karşınızdaki kişi bu tavrınıza göre bir açıklama yapacak, sizden onu saygıyla anlamanızı bekleyecektir. Sorunlar siz istemediğiniz sürece hayatınızda olmayacak, üstüne gittiğiniz sürece çözüme kavuşacaktır. Ailenizle olan ilişkilerinizde ise henüz gereken taşlar yerine oturmamış olabilir. Beklentilerinizi oluşturmak adına biraz sabırlı olmanızın yanında olaylara gerçekçi yaklaşmanız da fayda vardır.