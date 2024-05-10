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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
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Rüzgar Şef ile 'Enginarlı pilav tarifi'

#Enginarlı Pilav#Enginarlı Pilav Tarifi#Enginar

Sizler için pirinç pilavının en güzel hallerinden biri olan enginarlı pilav tarifi hazırladık. LEZİZZ doyamayacağınız ve aynı zamanda sağlık deposu olan enginarlı pilav, misafirlerinize sunabileceğiniz eşsiz bir LEZİZZ. Karaciğer dostu olan enginarı, mevsiminde değerlendirmek için bu harika tarifi kesinlikle denemeyen kalmasın.

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MALZEMELER

200 Gram Enginar
30 Gram Limon Suyu
100 Gram Küp Küp Doğranmış Havuç
150 Gram Yemeklik Doğranmış Kuru Soğan
53 Gram Sızma Zeytinyağı
270 Gram Sıcak Suda 30 Dakika Bekletilmiş Baldo Pirinç
125 Gram Ayıklanmış Taze Bezelye

Rüzgar Şef ile Enginarlı pilav tarifi

SERVİS MALZEMELERİ

20 Gram Kıyılmış Dereotu

PÜF NOKTASI

Enginar çok çabuk kararan bir sebze olduğu için mutlaka kullanana kadar limonlu suyunda bekletin.

YAPILIŞI

Enginarları üzerini örtecek kadar su ve limon suyuyla yumuşayıncaya kadar haşlayın.
4 adet enginar (Yarım) adet limon suyu Pilavı pişireceğiniz tencereye havuç, kuru soğan ve zeytinyağını alıp sotelemeye başlayın. Soğanların rengi dönünce yıkadığınız pirinçleri de ekleyip kavurun.1 adet küp küp doğranmış havuç 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan (Çeyrekten biraz fazla) su bardağı sızma zeytinyağı (Yarım) su bardağı sıcak suda 30 dakika bekletilmiş baldo pirinç Rengi şeffaflaşınca bezelyeleri de ilave edin. 3 su bardağı sıcak su ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.1 su bardağı ayıklanmış taze bezelye Son kaynaması sırasında pişirip dörde böldüğünüz enginarları ve dereotunu ekleyerek karıştırın. Ocağı kapattıktan 5 dakika sonra pilavı karıştırıp havalandırın. Kıyılmış dereotu ile servis edin.

#Enginarlı Pilav#Enginarlı Pilav Tarifi#Enginar
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