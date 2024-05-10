Rüzgar Şef ile 'Enginarlı pilav tarifi'

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MALZEMELER

200 Gram Enginar

30 Gram Limon Suyu

100 Gram Küp Küp Doğranmış Havuç

150 Gram Yemeklik Doğranmış Kuru Soğan

53 Gram Sızma Zeytinyağı

270 Gram Sıcak Suda 30 Dakika Bekletilmiş Baldo Pirinç

125 Gram Ayıklanmış Taze Bezelye

SERVİS MALZEMELERİ

20 Gram Kıyılmış Dereotu

PÜF NOKTASI

Enginar çok çabuk kararan bir sebze olduğu için mutlaka kullanana kadar limonlu suyunda bekletin.

YAPILIŞI

Enginarları üzerini örtecek kadar su ve limon suyuyla yumuşayıncaya kadar haşlayın.

4 adet enginar (Yarım) adet limon suyu Pilavı pişireceğiniz tencereye havuç, kuru soğan ve zeytinyağını alıp sotelemeye başlayın. Soğanların rengi dönünce yıkadığınız pirinçleri de ekleyip kavurun.1 adet küp küp doğranmış havuç 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan (Çeyrekten biraz fazla) su bardağı sızma zeytinyağı (Yarım) su bardağı sıcak suda 30 dakika bekletilmiş baldo pirinç Rengi şeffaflaşınca bezelyeleri de ilave edin. 3 su bardağı sıcak su ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.1 su bardağı ayıklanmış taze bezelye Son kaynaması sırasında pişirip dörde böldüğünüz enginarları ve dereotunu ekleyerek karıştırın. Ocağı kapattıktan 5 dakika sonra pilavı karıştırıp havalandırın. Kıyılmış dereotu ile servis edin.