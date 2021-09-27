Haftalık Burç Yorumları: 27 Eylül- 3 Ekim Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

27 Eylül – 3 Ekim Haftalıklar

Haftanın Gündemi

27 Eylül Merkür Retrosu

1 Ekim Venüs Jüpiter Karesi

1 Ekim Mars Chiron Karşıtlığı

Koç

Haftaya Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketi ile başlıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde çözülemeyen nedenler kendiliğinden ortaya dökülebilir. Ortaklı işlerinizde hukuki geri dönüşler alabilir, yarım kalan ya da eksiklikler yaşadığınız konular üzerine eğilebilirsiniz. İlişkileriniz için iyi bir telafi dönemindesiniz.

Boğa

Haftaya Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketiyle ile başlıyorsunuz. Verimli olmak ve hizmet etmek arasındaki dengeyi kuramadığınızın farkına varabilirsiniz. Düzenlemek ve bir şeyleri yeniden kurmak için yavaşlamanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Aceleci olmanın sağlığınıza verdiği zararı da hesaba katarak bu süreyi kendiniz için terapi ya da tedavi olarak da değerlendirebilirsiniz.

İkizler

Haftaya Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketi ile başlıyorsunuz. Kendinizi çevrenize doğru şekilde yansıtamadığınızı düşünebilir, bugüne kadar yaşadığınız yanlış anlaşılmaları gündeminize alabilirsiniz. Doğru yaklaşım, doğru tercihler ve doğru iletişim için kişisel düzenleme yapmak isteyeceksiniz.

Yengeç

Haftaya Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketi ile başlıyorsunuz. Bağ kurduğunuz her şeyi ve herkesi sorgulayabilirsiniz. Sıkı sıkıya tutunmak yerine yeniden değerlendirmek isteyeceksiniz. Ailenizle aranızda geçen bazı konuların tekrar masaya yatırılması gerekebilir. Kesin bir karar vermeden önce, süreci baştan sona anlamakta fayda var.

Aslan

Haftaya Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketi ile başlıyorsunuz. Zihinsel olarak yorulacağınız bir dönem olabilir. Bazı düşüncelerinizi değiştirmek, iletişim becerilerinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi ve hislerinizi paylaşmak yerine, kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Yarım kalan projeleriniz ve imzalı işleriniz konusunda daha hassas olmanız gerekebilir. Acele kararlar ve olası iletişim, trafik kazaları konusunda tedbirli olmanızda fayda var.

Başak

Haftaya Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketi ile başlıyorsunuz. Geçmiş ödemelerinizin ve alacaklarınızın tahsil edileceği bir dönemdesiniz. Birikimlerinizi ve kazanımlarınızı yeniden değerlendiriyor, eksiklerinizi kapatmak için hazırlık yapıyorsunuz. Ekonomik açıdan daha özgür ve etkin olmak adına aldığınız bazı kararların olumsuz sonuçları, kulağınıza küpe olacaktır.

Terazi

Haftaya Merkür’ün burcunuzdaki geri hareketi ile başlıyorsunuz. Bazı kararlarınız konusunda tereddütler yaşayabilirsiniz. Bu tereddütler sizde her şeyi baştan düşünme isteği uyandırabilir. Neler yapmak, ilişkilerinize nasıl yön vermek gerektiği konusunda bazı şeyleri yeniden düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi ifade ederken doğru kelimeler tercih etmeniz gerekecektir, bu da kendinizle ilgili sorumluluklarınızı hatırlatıyor.

Akrep

Haftaya Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketi ile başlıyorsunuz. Geçmiş birikimleriniz ve deneyimlerinizi incelemek için kendinize vakit ayırabilirsiniz. Arkanızdan yapılan bazı konuşmaları öğrenebilir ya da siz eski bir konu üzerine içinizde tuttuklarınızı paylaşmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamınızda bazı aksaklıkların yaşanması, birbirinizi anlamak ve iş yapmak konusunda sizi hataya düşürebilir. Dalgınlık ve öfkenin sebep olabileceği kazaları da düşünerek, sakin kalmaya çalışmalısınız.

Yay

Haftaya Merkür ün Terazi burcunda geri hareketine başlaması ile başlıyorsunuz. Başarılarınızın önüne geçici engeller çıkabilir. Sizlerin elinde olmayan gelişmeler yaşanarak kısa süreli de olsa hak ettiğiniz başarıya ulaşmanız güçleşecektir. Azim ve kararlılıkla ilerlerken amaçlarınıza ulaşacaksınız. Daha dikkatli ve ayrıntılara önem veren bir zaman dilimi içerisinde olursanız daha kolay adapte olabilirsiniz. Sosyal çevreniz ve topluluk önünde iletişimsel sorunlarınız olabilir.

Oğlak

Haftaya Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketi ile başlıyorsunuz. Statü sahibi biri olmanız, daha iyisini yapmak konusunda sizi yeniden harekete geçirebilir. Çalışma koşullarınızda değişiklik yapmak isteğiniz, bazı engellere takılabilir. Yanlış anlaşılmalar ve hızlı kararlar, ilişkilerinize zarar vereceği için sadece kendinizi değil çevrenizi de düşünmelisiniz. Eksiklerinizi tamamlamaya odaklanın.

Kova

Haftaya Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketi ile başlıyorsunuz. Planlarınızın sekteye uğrayabilir. Bunun sizi durdurmak yerine, daha iyi çalışmanızı desteklediğini unutmamalısınız. Seyahat planlarınızdaki değişikliler ve hukuki konularda daha özenli ve esnek olmanız gerekebilir. Yeni bir çalışma yapmadan önce, mevcut çalışmalarınıza odaklanmak size hem zaman kazandıracak hem de sorumluluklarınızı düzene koymanızı sağlayacaktır.

Balık

Haftaya Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketi ile başlıyorsunuz. Geçmişe ait ödemeleriniz çıkabilir. Unutulan ve üzerinden zaman geçen finansal konularla yeniden ilgilenebilirsiniz. Gelir gider dengenizi yeniden kurmaya çalışmak, sağlığınızla ilgili ertelenen konuları değerlendirmeye almak ve çalışma ortamınızdaki ilişkiler üzerinde düşünmek bu haftanızın gündemini oluşturuyor. Toparlanması gereken her şeyi belirliyor, geçmişten ders çıkarıyorsunuz.