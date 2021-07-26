Haftalık Burç Yorumları: 26 Temmuz-1 Ağustos Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

28 Temmuz Merkür Aslan Burcunda

28 Temmuz Geri Hareketteki Jüpiter Kova Burcunda ve Mars ile ilk karşıtlığı gerçekleştiriyor. Etkisi 4 gün sürecek.

29 Temmuz Mars Başak Burcunda

KOÇ BURCU:

Haftaya Merkür’ün Aslan burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Aşk hayatınız renk ve ışıltı kazanıyor. İlişkilerinize, alanlarınıza olan yaklaşımlar dikkat çekici düzeyde olacağından buradan maddi ve manevi kazanımlar elde edebilirsiniz.

BOĞA BURCU:



Gelecek planlarınızı paylaşmak isteyebilirsiniz. Bazı sonlanmalar yaşamış olmak, size ilham verecek ve ilerlemeyi düşüneceksiniz. Duygusal konularda adımlar atmak isteyebilir, hayatınıza dahil edeceğiniz ilişkilerin nitelikleri konusunda detaylara inebilirsiniz.

İKİZLER BURCU:



Haftaya Merkür’ün Aslan burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Yönetici gezegeninizin bu geçişi, yakın çevrenizde sizi ön plana çıkarıyor. Aile hayatınız ve yaşam alanlarınızla ilgili işler gündeminizde yer tutabilir.

YENGEÇ BURCU:



Yeni ticari hamleler yapmak isteyeceksiniz. Bu konuda teklifler alabilir, aranan kişiler içinde olduğunuzu görmek hedeflerinize giden yolu kısaltabilir. İkili görüşmeler ön planda yer tutarken, standartlarınızı de yükseltiyorsunuz.

ASLAN BURCU:



Kendinizi ifade ediş tarzınız değişiyor. Yüksek standartlarınızı ve düşüncelerinizi yansıtan bir tutum sergilemek, sizi fazlasıyla görünür ve konuşulur kılacaktır. Finansal konular hız kazanıyor, kazanç mekanizmalarınızla ilgili yoğun mesailere doğru ilerliyorsunuz.

BAŞAK BURCU:



Haftaya yönetici gezegeniniz Merkür’ün Aslan burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Zaman sizden yana olurken birikmiş olanları dökeceğiniz günler yaşayabilirsiniz. Mars’ın burcunuza geçmesi, önümüzdeki ay için oldukça hareketli ve kişiselliğin ön planda olduğunun sinyallerini yakıyor.

TERAZİ BURCU:

Sosyal çevrenizde iletişiminiz önem kazanıyor. Kendinizden ve fikirlerinizden söz ettirebilir, burada bir arada olduğunuz kişileri çalışmalarınıza dahil edebilirsiniz. Mars Başak burcuna geçiyor ve gizli saklı konular, kişiler gündeminizde yer kaplıyor.

AKREP BURCU:



Toplumun gündemleri arasında ilk sırada yer alabilirsiniz. Kariyerinizde ve tüm organizasyonlarda söz sahibi olurken yeni girişimler için de bir akımın öncüsü olabilirsiniz.

YAY BURCU:



Haftaya Merkür’ün Aslan burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Sosyal medya alanında kendinizden söz ettirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru Başak burcuna geçen Mars, iş hayatınızdaki yoğunluğu arttırırken size daha sistemli olmanız konusunda uyarılarda bulunuyor.

OĞLAK BURCU:



Akrabalarınız ile iletişiminizi yenilemek isteyebilirsiniz. Finansal konularda yeni ortaklarınız ve girişimleriniz olabilir. Endişelerinizi açık bir şekilde paylaşmak, sadece sizi değil çevrenizi de iyi yönde etkileyeceği için buradaki kaynakları daha etkin kullanabileceksiniz.

KOVA BURCU:

İkili ilişkilerinizde heyecan verici bir dönem başlıyor. Görüşmeleriniz ve bu görüşmelerin nitelikleri değişebilir. Herkesi kendinize hayran bırakabilir, kuracağınız ilişkilerle adınızdan söz ettirebilirsiniz.

BALIK BURCU:



Haftaya Merkür’ün Aslan burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Çalışma ortamınızda ve günlük rutinlerinizde hareket ediş tarzınızda değişime gidebilirsiniz. Mars’ın karşıt burcunuz Başak’a geçmesiyle, ikili ilişkilerinizle ilgili düşüncelerinize hız kazandırıyorsunuz.