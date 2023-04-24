Haftalık Burç Yorumları: 24-30 Nisan 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

24 Nisan Pazartesi saat 18.10’da Güneş ve Kuzey Ay Düğümü, Boğa burcunda kavuşuyor. Aşk mevsimlere ihtiyaç duymadan büyüyebilen tek çiçektir. İçindeki maddesel kaygılardan uzaklaş. Sevginin ve sevilmenin gerçek gücüne eriş. Aşkta ve yalnızlıkta yaşanılanlar denizlerdeki gelgitler gibidir. Bugün böyledir yarın her şey değişir.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Güneş ve Kuzey Ay Düğümü'nün Boğa burcundaki kavuşumuyla iş alanlarınızda kendinizi göstermenizi sağlayabilir. Bunun anlık bir gösteri olmadığını, aynı çabayı sürdürdüğünüzde devamının uzun vadeli olabileceğini unutmayın. .

Boğa



Güneş ve Kuzey Ay Düğümünün burcunuzda bir araya gelmesi bazı tutumlarınızı değiştirebilir. Bu sizin isteğinizle olabileceği gibi direnç göstermenizle de olabilir. Bu sizin isteğinizle olabileceği gibi direnç göstermenizle de olabilir.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Güneş ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcundaki kavuşumu size yeni güvenli alanlar sunabilir.

Yengeç

Boğa burcundaki Güneş ve Kuzey Ay Düğümünün birlikteliği ile kendinize yeni sebepler bulmak isteyeceğiniz bir zaman yaşayabilirsiniz. Kendinizi nerede bulduğunuzu, nerede güvende ve rahat hissettiğinizi düşünerek bu soruya cevap bulabilirsiniz.

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Güneş ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcunda bir araya gelmesiyle beraber kariyerinizde parlayacağınız yeni bir sayfa açabilir.

Başak

Güneş ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcundaki kavuşumu hayatınızla ilgili radikal kararların yansımalarını size gösterebilir. Burcunuzdaki Ay'ın Balık burcundaki Satürn ile karşı karşıya duruşu ikili ilişkiler konusundaki gerçek hislerinizi anlamanızı zorlaştırabilir.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Güneş ve Kuzey Ay Düğümü Boğa burcunda bir araya gelerek içinizdeki kaygıları alıp götürebilir ve gerçek nedenler sunabilir. Hayatta hiçbir şeyin boşuna yaşanmadığını bilmelisiniz.

Akrep

Güneş'in Boğa burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu ilişkiler ve onlardan beklentileriniz yönünde size bazı kararlar aldırabilir. Merkür'ün Mars ile kuracağı destekleyici açı, sosyal ve kişisel alanda gelişiminize etki edebilir.

Yay

Güneş'in Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcunda bir araya gelmesi sizi de kendi nedenleriniz ve isteklerinizle bir araya getirebilir. Aslan burcundaki Ay'ın Kuzey Ay düğümüyle kontak halinde olması, sınırlarınız ve istekleriniz konusunda sizi zorlayabilir.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Boğa burcunda Güneş ve Kuzey Ay Düğümünün bir araya gelmesi yaşadığınız, keyif aldığınız sistemi derinden etkileyecek ve tümüyle değiştirecek gelişmeler getirebilir. Ay-Mars kavuşumunun etkili olacağı 26-27 Nisan tarihlerinde ikili ilişkilerle ilgili kararlar alırken veya bir adım atmak isterken hangi kritere göre ilerleyeceğinizi iyi belirlemelisiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Boğa burcunda kavuşan Güneş ve Kuzey Ay düğümü ev sahibi olmak ve düzenli bir hayat kurmakla ilgili fikirlerinize destek ve yön verebilir.

Balık

Güneş ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcundaki kavuşumuyla çevrenizle ilgili bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Çalışma ortamınız, sosyal arkadaşlıklarınız, sosyal mecralardaki duruşunuz ve stiliniz konusuna eğilmeniz gerekebilir.