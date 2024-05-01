CHP belediyelerinin sayısı artınca sendikalar yarışta

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Hükümete yakınlığı ile bilinen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın asgari ücret çıkışı dikkati çekti. Ücretin yetersizliğine vurgu yapan Arslan, ortalama ücret haline geldiğini ifade ederek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısını “Kurumuş söğütten düdük olmaz” diye eleştirdi.

AK Partili belediyelerde örgütlü olan ve iş kolunda en fazla üyeye sahip Hizmet İş’in genel başkanı da olan Mahmut Arslan’ın asgari ücret eleştirisi ‘yerel seçimlerde birinci parti çıkan CHP’ye, el değiştiren belediyelere üstü kapalı mesaj ve üyelerini yitirmeme kaygısı’ olarak nitelendirildi. CHP’nin edindiği yeni belediyelerde çalışan emekçilerin yakın sürede sendika değiştirerek DİSK’e bağlı Genel-İş ile Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’e üye olmaları kuvvetle muhtemel.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na emekçileri temsilen katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ara artışa değinmemesi, salt ücret artışı ile zam yapan marketlerin 1 yıl kapatılmasını önermesi tabanda hoş karşılanmadı. Türk-İş’in inisiyatif alıp asgari ücrete ara zammı sürekli gündemde tutması gerekmez mi? Emekçilerin 9 ay daha 17 bin TL ile geçinmesi dayanılacak bir durum mudur? Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ı asgari ücretli iken bu oran AB ülkelerinde yüzde 10 düzeyinde.

Bu durumda, işçi sendikaları konfederasyonlarının ‘asgari ücrete ara zam yarışı’nın erken başlaması dikkat çekiyor.

DİSK ve Hak-İş temmuzda ara zammın zorunluluğunu dile getirirken, Türk-İş hayat pahalılığı önlenmediği sürece ücrete yapılan zammın hemen eridiğini belirtip pahalılığa çözüm bulunmasını istiyor. Hükümet ara zamma kapıyı kapattığı için asgari ücret tartışmaları temmuza dek sürecek gibi.

Açlık sınırı dört ayda asgari ücreti solladı. Türk-İş’in nisan ayı verilerine göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 17.725 TL’ye yükseldi. Böylece net 17 bin 2 TL olan asgari ücret dört ayda açlık sınırının gerisinde kaldı. Şükrü KARAMAN

TAK SEPETİ KOLUNA...

YUNAN basını, gerilimden beslenen insan türünün antrenör kılığına girmiş hali için şunları yazmış: “Bir takıma ‘rüzgârıyla’ psikolojik destek olabilir, ama futbolcu gençliğinin görkemli günlerinde takılıp kalmış. Yönetim tarzı 2004’ün Panathinaikos’una uyabilir, 2024’ünkine uymuyor.”

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Adamlar teşhisi koymuşlar. Yenilince hakeme sataş, telefonunu yere fırlat. Kimse yemiyor bu atraksiyonları artık.

Sadettin ATAŞ

RAHMİ SALTUK’TAN 3 UYARI

HALK türküleri sanatçısı, hukukçu Rahmi Saltuk üç konu hakkında uyarılarda bulundu.

- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in, ‘Dünya İşçi Sınıfının Dayanışma ve Mücadele Günü’ olan 1 Mayıs için “Sembolik bir gün” demesi kabul edilemez. Bu kahvede söylenebilir ama il başkanı olarak söylememelidir. CHP zor bir partidir, konuşmalarında ‘içerik’ olmalıdır.

- AK Partili eski Meclis başkanı ve bakan Bülent Arınç, Manisalı hemşehrisi Özgür Özel’e ilişkin “Bir yakınımın tutuklanması üzerine destek vererek haksızlığa uğramamıza karşı çıktı” sözlerini o günlerde niye kullanmadı da, bugün söyleme gereği duydu? Acaba bunda bir art niyet mi var? Böyle düşünülemez mi?

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- Sayın Özgür Özel’in, Taksim’in 1 Mayıs’a açılması talebi doğrudur, anayasal bir hakkı kullanmadır. Güvenliği biz sağlarız denmemelidir. İzin verilmeme hesabı ilerde sorulur, ama ya bir provokasyon olursa bunun hesabını vermek zordur.

YUNANLAR YİNE BATI TRAKYA’YA DOKUNUYOR

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu açıklamasından: Yunanistan, Lozan Antlaşması ve eğitim protokoluna uymuyor. Türk ilkokulu sayısı 307’den 90’a düştü. Yunanistan sayıca yetersiz olan azınlık ortaokul ve lise sayısının artırılmasına izin vermedi. Bugüne kadar azınlık eğitimi ile ilgili devlet tarafından alınan kararlarda ‘Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dahli yok. Nezaketen dahi olsa fikri sorulmadı.

Neden diye sorulmuyor mu?

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‘AYDIN’ SEMTİ BEŞİKTAŞ’A YAKIŞMIYOR

BEŞİKTAŞ seçmeni Bilge Solyumruk’tan ibret verici bir bilgi: ‘Şeffaflık’ sözü verip beş yıldır malvarlığını kamuoyuna açıklamamakta direnen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, şimdi de ‘bilgi karatması’ yaparak bu tweet’ten sonra Meclis üyelerinin eğitim durumlarını gösteren bilgileri besiktas.bel.tr’den kaldırttı.

(Akpolat’ın tek tek seçip atadığı 31 üyeden 15’inin orta öğretim mezunu olması aydın bir semt olan Beşiktaş’a yakışmıyor. Beşiktaş’ta bu dönemde çok imar-kentsel dönüşüm işi mi olacaktır? Şimdiden ‘bahşiş’ için hazırlık mı yapılmıştır?)

GÜNÜN SÖZÜ

“Çağdaş laik eğitimden uzaklaşınca eğitim olmaz. Bu müfredatı reddediyoruz.”

Özgür ÖZEL

MESAJ PANOSU

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- İSTANBUL Rahmi M. Koç Müzesi, Avrupa Komisyonu’nca desteklenen UFUK AVRUPA Programı kapsamında, Avrupa’nın kültürel ve sanatsal ekosistemini desteklemek amacıyla yürütülen CULTURATI Projesi’nin STK, akademi, sanat ve teknoloji dünyasından yerli ve yabancı 80’den fazla paydaşını buluşturan uluslararası etkinliğine ev sahipliği yaptı. CULTURATI konsorsiyumunun bileşenlerinden olan Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, proje kapsamında geliştirilen yeni nesil teknolojiler ve yapay zekâ desteğiyle kişiselleştirilmiş gezi rotaları oluşturup, oyunlarla ziyaretçi deneyimini zenginleştiren uygulamaların hayata geçirileceği Türkiye’deki ilk müze olacak.