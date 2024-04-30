Dostunuzu mutlu etmenin yolları

Haberin Devamı

Onları iyi hissettirecek şeylere şöyle bir göz atalım:

- Dostlarımızın beslenmesi ve su ihtiyaçlarının karşılanması biyolojik çevrimlerinin devamlılığı açısından önemlidir. Onlar için hazırlanan ve günde birkaç defa sunulan taze ve damak zevklerine uygun besleyici öğünler onları mutlu eder. Ayrıca sürekli ulaşabilecekleri serin su ihtiyaçlarını karşılamak onlar için önemli bir gereksinimdir.

- Köpekler, yaradılışları gereği sürü hayvanlarıdır. Yalnız kalmak onları en çok mutsuz eden şeylerin başında gelir. Her ne kadar şehir yaşantısı ve günlük rutinlerimiz esnasında dostlarımızı yalnız bırakmak zorunda kalıyorsak da birlikte geçirdiğimiz zamanlarda onlarla bol temaslı vakit geçirmek ve sevildiklerini onlara belli etmek dostlarımızı hoşnut edecektir.

-Köpekler interaktif canlılardır. Oyun oynamak onların en sevdiği aktivitelerdir. Dostlarımızla aracı objeler vasıtasıyla oyunlar oynamak hatta herhangi bir köpekli spor aktivitesi konusunda rutin çalışmalar yapmak onların hayattan aldıkları keyfi artıracaktır. Sosyal canlılar olan köpeklerimizin zaman zaman diğer köpek arkadaşlarıyla buluşarak birlikte vakit geçirmesi de çok hoşlarına gidecektir.

Haberin Devamı





-Köpekler günlük rutin gezintilere ihtiyaç duyarlar. Gün içerisinde birkaç defa tekrarlanan gezintiler onların mental ve fiziksel sağlığı için elzemdir. Bu aktivite esnasında koklanarak, çevre köpeklerin ve uyaranların hakkında bilgi edinir, tıpkı bizlerin sosyal medyayı takip etmemiz gibi devinimi takip etmiş olurlar. Bu gezinti rotalarının zaman zaman değişiyor olması onlar için küçük mutlu edici maceralar olacaktır. Yürüyüşlerin belli kısımlarına eklenebilecek ödül içerikli sahip diyalogları da gezintinin kalitesini artıracaktır.

-Köpekler tımarlanmak, tırnaklarının törpülenmesi, gözlerinin ve kulaklarının temizlenmesi gibi rutin bakımlara ihtiyaç duyarlar. Tüm bunların bizim yardımımız ve ilgimiz ile gerçekleşmesi onları mutlu edecektir. Bu işlemlerin yapılması esnasında ona güzel sözler söyleyerek ve ödüller kullanarak, bakımları onlar için daha keyifli hale getirebiliriz.

- Köpekler onlara kılavuzluk yapan bizlere yüksek bağımlılık gösteren canlılardır. Dostlarımızı zaman zaman güzel sözler söyleyerek ve sevdikleri lezzetli yiyeceklerle ödüllendirerek ilişkimizi onlar ve bizim için keyifli hale getirebiliriz. Bu davranış onları çok mutlu edecek ve bize olan güvenlerinin pekişmesine yardımcı olacaktır.

Haberin Devamı