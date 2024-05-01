Kristal Kule’nin çağdaş yıldızları

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Zamanla buna özel kurumlar da dahil oldu.

Sanatı ve sanatçıyı desteklemek adına atılan bu adımın ne kadar önemli olduğunu, bugün o temelin üzerinde yükselen müzeleri gördükçe daha iyi anlıyoruz. QNB Finansbank da kuruluşundan bu yana koleksiyon oluşturan kurumlardan biri. Pazartesi akşamı bu koleksiyonundan bir bölümünü sergilemeye başladı.

Açılışı QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde Kristal Kule’de gerçekleşen sergide bankanın sanat eserleri koleksiyonundan seçilmiş 67 eser yer alıyor.

Mimar Yeşim Bakırküre tarafından tasarlanan serginin küratörlüğünü Galeri Nev’in kurucusu Haldun Dostoğlu üstlendi.

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KOLEKSİYONLAR KÜLTÜRÜ AKTARIYOR

Serginin açılışında konuşan Dostoğlu, koleksiyonların kültür tarihimiz açısından önemine vurgu yaptı: “Kurumsal ve bireysel koleksiyonlar sayesinde kültür bir sonraki nesillere aktarılır. Eğer Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurumlar koleksiyonlarını biriktirmemiş olsaydı, o dönem sanatıyla ilgili çok az bilgi sahibi olacaktık. Bugün de günümüzde, koleksiyonerler, kurumlar, insanlar, bugünün sanatını koruyarak bir sonraki nesillere bu kültürü aktarmış olacaklar. QNB Finansbank’ın 2007’den beri yayınladığı 10 sanatçı monografisi var. Bu da kültürel bir bellek oluşturdu. Sanat tarihçilerinin başvuracağı, meraklıların, ilgilenenlerin bakabileceği, sanatçılar kitap dizisi yayınlamış oldu.”

Kristal Kule’deki sergi iki ay boyunca açık kalacak.





KİMLERİN ESERLERİ VAR

- QNB Finansbank sanat eserleri koleksiyonu sanatımızın son 50 yılında üretilmiş son derece nitelikli yaklaşık 200 yapıtını koruyor. Sergide eseri bulunan sanatçılar:

Murat Akagündüz, Haluk Akakçe, Hüseyin Aksoylu, Erol Akyavaş, Nevin Aladağ, Özdemir Altan, Serdar Arat, Koray Ariş, Yüksel Arslan, Mustafa Ata, Vahap Avşar, Suzan Batu, Nejad Devrim, Osman Dinç, Abidin Dino, Burhan Doğançay, Alev Ebuzziya Siesbye, Tayfun Erdoğmuş, İnci Eviner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Adem Genç, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Selma Gürbüz, Nuri İyem, Komet, Azade Köker, Mehmet Koyunoğlu, Murat Morova, Edim Noyan, Mubin Orhon, Zekai Ormancı, Kemal Önsoy, Yağız Özgen, Seçkin Pirim, Güngör Taner, Canan Tolon, Selim Turan, Ömer Uluç, Elif Uras, Ekrem Yalçındağ.

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VEZÜV’ÜN KÜLLERİNDEN PLATON BİYOGRAFİSİ ÇIKTI

Vezüv Yanardağı’nın M.S. 79’da patlamasından sonra volkanik kül katmanlarının altına gömülen bir papirüs tomarından yeni deşifre edilen pasajlar, batı felsefesi tarihinde önemli bir figür olan Platon’un hayatı hakkında yeni bilgileri ortaya çıkardı.

The Guardian’da yer alan habere göre antik tomarda, Yunan filozofunun son akşamını nasıl geçirdiği ve Trakyalı bir köle kızın flütünde çaldığı müziği nasıl dinlediği de anlatılıyor.

Sokrates’in öğrencisi ve Aristoteles’in akıl hocası olarak bilinen ve MÖ 348 civarında Atina’da ölen Platon, müzisyeni ritim eksikliği nedeniyle eleştiriyor.

Şifresi çözülen kelimeler aynı zamanda Platon’un mezar yerinin, Mouseion’un bitişiğinde kurduğu dünyanın ilk üniversitesi olan Atina Akademisi’ndeki kendisine özel bahçede olduğunu da öne sürüyor. Daha önce akademi bünyesinde defnedildiği sadece genel hatlarıyla biliniyordu.

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Metin ayrıca Platon’un Aegina adasında, muhtemelen Spartalılar adayı fethettiği MÖ 404 gibi erken bir tarihte veya alternatif olarak MÖ 399’da Sokrates’in ölümünden kısa bir süre sonra köle olarak satıldığını da ortaya koyuyor.