Filenin Sultanları sezonu açtı: Asıl hedef Paris Olimpiyatları

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Maddi getirisi sebebiyle sponsorluklar bakımından da bu böyle. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki Türkiye aynı zamanda son 20 yıldır iyi bir voleybol ülkesi de. Kulüpler bazında Avrupa’nın en domine ülkelerinden olduğumuz gibi Filenin Sultanları sadece geçen yıl 3 kupa alarak, bu görüşü daha da perçinledi. Uzun bir aradan sonra millilerimiz bu seneki ilk sınavını ise Milletler Ligi’nde verdi. Japonya ve İtalya yenilgileri ile üzdüler ancak son maçta Fransa’ya set vermediler. Her maçı en az 13 bin seyirci ile oynadılar. Salondaki coşku müthişti. Takımımızın ana sponsoru Vodafone ise 5G teknolojisi ile oluşturulan; servis, smaç hızı gibi istatistiklerle maçlara farklı bir enerji kattı. Oradaydım! Bu vesile ile Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile buluştuk, voleybolun daha da gelişmesi için neler yapılabiliri konuştuk.

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KADIN SPORCULARIMIZIN VERDİĞİ İLHAMI TOPLUMA ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Rakam telaffuz edilmiyor ancak Vodafone’un geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye Voleybol Federasyonu ile imzaladığı isim anlaşması dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük destek olma özelliğine sahip. Bu motivasyonun altında ise voleybolcularımızın elde ettikleri başarılarla toplumsal cinsiyet yargılarını kırmayı başarması var. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, diyor ki:

“Amacımız sadece ülkemizin ekonomik gelişimine değil sosyal gelişimine de değer katmak. İnanıyoruz ki daha iyi bir gelecek ancak toplumsal cinsiyet eşitliği ile mümkün. Kadınların geride bırakılmadığı, daha çok söz sahibi olduğu, her alanda seslerini duyurabildikleri, daha eşit imkânlara sahip oldukları bir dünya hedefliyoruz. Bu noktada kadın millilerimiz başarıları ile hepimize ilham veriyor. Başarıları da daha geniş kitlelerce bilinmeyi hak ediyor. Dolayısıyla kadın sporcularımızın yaydığı ilhamın toplumun her kesimine ulaşması, yeni sporcular yetiştirilmesi ve altyapının zenginleştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.”

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ŞAHİN GÖZÜ DEVREDE

Bu hedef doğrultusunda BTK’dan alınan özel izinle Milletler Ligi Antalya etabında 5G altyapısı devreye sokuldu. Uluslararası rallinin global çaptaki yayıncılara “sıfır” gecikmeyle ulaşması sağlandı. Ayrıca dünya çapında epeydir kullanılan biz de ise nispeten yenice kullanılmaya başlanan ve en son Sultanlar Ligi’ne de entegre edilen “Şahin Gözü” (hawkeye) teknolojisi de sahadaydı. Nedir bu “Şahin Gözü” derseniz anlatayım. Maç esnasında kaydedilen görüntünün “anında” saha içi ekranlara yansıtılabildiği ve takımlar arası ihtilaf durumunda ise hakemlerin pozisyonu yeniden izleyip karar verebildiği bir yöntem. Ayrıca Melissa Vargas’ın saniyede kaç kilometrelik hızla smaç vurduğu, ki İtalya maçında 23 yaşındaki oyuncu 107 km/h’lik smaç hızıyla gönüllere taht kurdu, Ebrar Karakurt’un rakip sahaya hangi hızda servis yolladığı gibi istatistikler bu teknoloji ile elde ediliyor.

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VARGAS BİRİNCİLİĞİ KAPTIRDI

Melissa Vargas, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda İsveç’e karşı kullandığı 112 km/h servis hızı ile rekor kırmıştı. Ülkemizde Fenerbahçe Opet forması giyen, Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ana Cristina ise Milletler Ligi Güney Kore maçında 188 km/h servis hızı ile rekoru onun elinden aldı.

KONTEYNERKENTE VOLEYBOL SAHASI KURUYORUZ

Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise sponsorluk denilince akla gelen ilk marka olduklarını söylüyor: “GFK’nın, Ocak 2024’te gerçekleştirdiği pazar araştırmasına göre spor alanında sponsorluk denince toplam bilinirlikte yüzde 79 ile birinci sıradayız.” Şöyle devam ediyor: “Bu bilinçle Vodafone Vakfı ile özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarını hedefleyen projeler için çalışıyoruz. Malatya’da deprem bölgesinde, hayata katkıda bulunmak ve çocuklarımızı sporla buluşturmak için konteynerkente bir voleybol sahası kuruyoruz.” Müthiş iş, tebrik ederim.

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SANTARELLİ’YE ‘YEŞİL’ KART

-Geçen yılın VNL şampiyonları, bu sene ilk etapta Japonya’ya 3-2, İtalya’ya ise 3-1 yenildi. Ay-yıldızlı ekip Hollanda’yı 3-1’lik skorla geçerken, Fransa’ya ise set vermedi.

7 puan topladı.

- Vargas, toplam 90 sayıyla Milletler Ligi’nin en skorer ismi oldu.

-Vargas’ı 42 sayıyla Ebrar Karakurt, 29 sayıyla Tuğba İvegin takip etti.

-Hollanda hücumunda maçın hakemleri topun dışarı çıktığını işaret etti ancak antrenörümüz Daniele Santarelli, fair-play örneği göstererek, blok teması var, dedi ve ‘yeşil’ kart aldı.

-Ligin ikinci haftası 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de.

BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Gelelim haftanın değerlendirmesine... Zira geçen yılı 3 kupa ile taçlandıran kızlarımızdan şüphesiz çok daha iyi bir performans bekliyorduk. Peki ne oldu da ilk haftayı 2 yenilgi ile kapattık? A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş antrenörü Daniele Santarelli sakatlıklardan dert yanıyor: “Zehra’nın omuzu iyileşmeye çalışıyor, Eda sakat. Şu an bizim için gerçekten kolay değil. Oyuncuları fazlaca rotasyona sokmaya çalışıyorum. Alışmaları ve iyileşmeleri için gerçekten zamana ihtiyacımız var.”

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Eski milli voleybolcu ve spor spikeri Başak Koç da aynı görüşte: “Mesela Japonya. Orada lig erken bitti. 1.5 aydır beraber antrenman ve maçlara çıkıyorlar. Bizde ise lig yeni bitti. Takım yeni bir araya geldi. Oyuncular ancak antrenmanla birbirlerine alışır. Kızlarımız da alışma döneminde. Acımasız olmamalı, fırsat vermeliyiz. Şu bir gerçek ki henüz tam hazır değiliz. Kaptanımız sakat, Eda Erdem’i Amerika ayağında göreceğiz kadroda inşallah. Zehra’nın omuzunda bir yorgunluk var. Her ne kadar blok ya da hücumda destek vermeye çalışsalar da orta oyunculardan istediğimiz performansı alamadık. Vargas, sakatlığı sonrası yeni yeni toplanmaya başladı. Tuğba parmak sakatlığından dolayı takımda yoktu, yeni döndü. Dolayısıyla bu asla bir hayal kırıklığı değil, takımın zamana ihtiyacı var. Adaptasyon sürecini kim daha iyi tamamlarsa, asıl hedef Paris’teki Olimpiyat Oyunları’nda daha iyi olacaktır.”