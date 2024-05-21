Gelsin komplolar

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- KOMPLO: Diğer helikopterler sağ salim inerken İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri inemiyor. Ne yani bu normal mi?

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- KOMPLO: Reisi, Hamaney’in yerine geçecekti. Şimdi kartlar yeniden karılacak. İran’ın iç iktidar kavgası çıkar bu işin arkasından.

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- KOMPLO: İsrail ve ABD yapımı bir sabotajla karşı karşıya olmadığımız ne malum? Oyun büyük arkadaşlar.

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Neyse... Daha fazla uzatmayayım. Birçok irili ufaklı komplolar var piyasada.

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Ancak komplocuların kıyısından bile geçmedikleri bir seçenek de yok değil hani.









O da şu:

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Hava koşulları nedeniyle çok eski teknoloji helikopterin kaza yapması.

AKINCI İHA’NIN BAŞARISINI HAZMEDEMEMEK



BİZDEKİ bazı muhaliflerin en büyük sorunu şu:

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İHA, SİHA ve savunma sanayisinde elde edilen başarılarla gurur duyamamak. Bırakın gurur duymayı, başarıyı kabullenememek. Bırakın başarıyı kabullenmemeyi, hazmedememek.









İşte görüyorsunuz:

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Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını, Türkiye’den giden Bayraktar Akıncı İHA buldu.

Türk İHA’sı, bir ısı kaynağı saptadı. İran makamlarına iletti. Verilen koordinatlara gidilince enkaza ulaşılmış oldu. İnternet üzerinden milyonlarca kişinin izlediği bir teknoloji gösterisiydi bu.

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Peki bizdeki bazı hazımsız muhalifler ne yaptılar böyle bir olay karşısında.

Hemen başladılar “vik vik vik” edip saçma sapan kulplar takmaya.



ANKARA EMNİYETİ BU FİLMİ MUTLAKA İZLEMELİ



“DİSTURBİA” isimli bir film. Türkiye’de “Şüphe” adıyla gösterime girmiş. 2007 yapımı.

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Filmin Ankara Emniyeti’ni ilgilendiren tarafı şurası:

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Mahkeme tarafından ayağına elektronik kelepçe takılmasına karar verilen bir genç var filmde. Evinin sınırlarını yüz metre geçmesi yasak.









Bu genç, ne zaman evin sınırını 10 saniyeliğine geçse... Denetim merkezine sinyal geliyor ve polisler anında eve gelip genci derdest ediyor.

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Film boyunca hiç sekmiyor bu durum.

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Malum Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan gizli tanığa da elektronik kelepçe takılmıştı.

Gizli tanık, sınırı bir kere değil, iki kere değil, tam dokuz kere geçmiş ve başına hiçbir şey gelmemişti. Üstelik öyle saniyelik ihlaller de değildi bunlar. Resmen alemlere akma şeklindeydi. Gece eğlencelerinde vur patlasın çal oynasınlar, çorbacılarda vurulmalar falan... En sonunda da elektronik kelepçeyle yurtdışına kaçmalar.

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“Disturbia” adlı film, elektronik kelepçe olayının nasıl ciddiye alınması gerektiğini heyecanlı bir öykü eşliğinde anlatıyor. Yani hem eğlendiriyor hem de öğretiyor.

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Ankara’da elektronik kelepçenin denetimiyle görevli tüm devlet kadrolarının bu filmi kurum içi eğitim programı kapsamında izlemeleri gerekir. Eğlenirken öğrenirler belki.

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SEÇİM İLE MAÇ ÇOK BENZİYOR



- İkisi de büyük konuşmayı kaldırmıyor.

- İkisinde de “Bitti o iş” dememek gerekiyor.

- İkisi de tahminleri yerle bir edebiliyor.

- İkisi de her zaman sürprizlere gebe.

- İkisi de beklenmedik sonuçlar doğuruyor.

- İkisi de hevesleri kursakta bırakabiliyor.

- İkisi de erken zafer ilanıyla dalga geçebiliyor.



FENERBAHÇELİLER İÇİN İKİ MAKALE TAVSİYESİ



- BİRİNCİ MAKALE: Galatasaraylı Hasan Cemal’in derbiden önce yazdığı... O coşkulu, o destansı, o kendinden emin, o epik, o yumruk havada maç yazısı.

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- İKİNCİ MAKALE: Galatasaraylı Hasan Cemal’in derbiden sonra yazdığı... O hayal kırıklığıyla dopdolu, o trajedisi fazla, o okuyanda burukluk yaratan maç yazısı.

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MODERN ÇİĞKÖFTE YORUMUNU DENEDİM



“OSES” isimli bir mekânda modern çiğköfte yorumu yapıldığını epeydir duyuyordum. “Abi denemelisin, bir acayip” türü gazlamalar eşliğinde. Ve aylar sonra “Oses”in çiğköftesini ilk kez deneme fırsatı buldum. Değerlendirmelerim şöyle:









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- İddiaya girebilirim: Çiğköfte dediğimiz olgu, icat edildiği günden beri hiç bu kadar şık bir sunum görmemiştir.

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- Çiğköftenin bu yeni yorumlanmasında “suşi esinlenmesi” var gibi. Çeşitlemeleri suşiyi andırıyor.

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- “Altı üstü çiğköfte, ne kadar çeşidi olabilir ki” demeyin. Biraz zorlama da olsa bayağı bir çeşidi olabiliyormuş.

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- Çiğköfte denilince aklımıza ter içinde kalmış yoğurucu, plastik leğen ve Urfa türküleri gelir. Modern yorumda bunların hiçbirine yer yok.

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- Lezzete gelince: Damak zevkinde aşırı tutucu olanlar burun kıvırabilirler ama bence klasik çiğköfteyi aşmayı başarmışlar.

EVLİLİK KURUMU BADİRE ATLATTI



MAGAZİN dünyasının üç örnek çiftini say deseniz, sayamam.

Bilmem çünkü.









Ama Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin “örnek çift” olduğunu biliyorum.

Çünkü magazin haberlerindeki fotoğraflarında “evlilik propagandası yapan kamu spotu” havası yayıyorlardı.

*

Boşanacaklarına dair bir iddia ortaya çıkınca Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyormuş gibi üzüldüm.

Fakat iddia aynı gün yalanlandı.

Böylece evlilik kurumu, çok büyük bir badireden kurtulmuş oldu.