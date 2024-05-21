Reisi’nin helikopteri düştü mü düşürüldü mü

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Sizi teknik ayrıntılara boğmak istemiyorum. İranlı yetkililer tam 15.46’da bu merkezi arayarak helikopter sinyalleri talep ediyorlar.

16.05’te Cospas-Sarsat firma yetkilisine dönülüyor. Helikopterden bir sinyal alınmadığı bildiriliyor. İşin ciddiyeti hemen kavranıyor.

16.05’te İranlı yetkililer bu kez telefonla gece 00.00’dan itibaren yapılan taramalarda herhangi ELT sinyali tespit edilemediğini belirtiyor. Helikopterde ELT cihazı olup olmadığı soruluyor.

“ELT cihazı kapatıldı mı yoksa helikopterde yok muydu?” diye soruluyor. Ayrıca verilen koordinatlarda herhangi bir kaza olay bilgisi olup olmadığı ve bir “beacon” yani işaret ışığı kaydı olup olmadığı sorusu yöneltiliyor.

MÜTHİŞ TRAFİK

Bu arada Ankara ile Tahran arasında müthiş bir trafik yaşanıyor. Daha çok biz arıyoruz. İran’dan önce herhangi bir ELT verisi olmadığı bilgisi geliyor. Tahran saat 18.28’de arayıp kısıtlı görüşte alçak uçuş yapabilecek gece görüşlü hava araçları talep ediyor.

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GECE GÖRÜŞÜ OLAN HAVA ARAÇLARI

Bunun üzerine Türkiye’de gece görüş cihazı olan hava araçlarıyla ilgili trafik başlıyor. Van’da gece görüşü olan Cougar tipi helikopter olduğu bilgisi veriliyor ama aynı zamanda elektronik donanımı yüksek olan İHA’nın gönderilebileceği iletiliyor.

İran’ın da İHA’sı var. Ama bizim İHA’lar kadar teknik donanımı yüksek değil. Akıncı İHA’mız tam 7 saat 20 dakika uçuş yapıyor.

İlk önce İran’ın verdiği koordinatlar doğru çıkmıyor. Akıncı İHA, helikopterin düştüğü yerin koordinatlarını tespit edip İran’a bildiriyor. Bu arada Akıncı İHA’mız kaza yerinin canlı görüntülerini yayınlıyor. Bu enkazdan canlı kurtulunmaz yorumu yapılıyor. İran tarafı canlı görüntünün kapatılmasını talep ediyor. “Biz gerekli açıklamayı yaptıktan sonra canlı görüntüyü açabilirsiniz” diyorlar.

Sonuç itibariyle Reisi’nin cenazesinin de bulunduğu helikoptere ulaşılıyor.

MUHSİN YAZICIOĞLU

İran Cumhurbaşkanı’nın helikopterinin düşmesiyle Muhsin Yazıcıoğlu suikastı yeniden gündeme geldi. Olay birbirine benziyor. Ama Muhsin Yazıcıoğlu’nun bilinçli bir yönlendirmeyle doğru olan yerde değil tam tersi istikamette arandığı ortaya çıktı.

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Ayrıca o zaman teknik donanımı yüksek olan İHA’larımız yoktu.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun naaşı bulunmadan bir gün önce enkaza ulaşan görevlilerin uçuş kayıtlarını gösteren cihazları söktükleri tespit edildi. Bu kişilerin FETÖ operasyonunda yakalanmaları Yazıcıoğlu suikastının arkasındaki parmağı ortaya çıkardı.

SUİKAST MI KAZA MI

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin şüpheli bir şekilde helikopterinin düşmesi sonucunda hayatını kaybetmesi birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Baş şüpheli İsrail. Ancak İsrail bu coğrafyada ABD’nin desteği olmadan operasyon yapamaz.

1- Bu bir kaza mı, yoksa suikast mı?

2- Reisi, İran içindeki güç savaşının kurbanı mı oldu?

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3- Bu bir İsrail-ABD ortak yapımı mı suikast mı?

FİLMİ ÇEKİLİR

Yıllar geçse de Cumhurbaşkanı Reisi’nin İran’daki güç savaşının sonucu olarak kuşkulu bir helikopter kazasında ortadan kaldırıldığı iddiası gündemde kalır. Çünkü hem İran komplo teorilerine çok açık bir toplum hem de İran üzerine yapılacak her komplo teorisinin alıcısı çıkar. Bir ucunda İran diğer uçlarında İsrail ve ABD’nin yer aldığı bir komplo karşılık bulmaz mı? Bunun filmi bile çekilir.

GÜÇ SAVAŞLARI

Reisi’nin helikopterinin düşmesini İran içindeki güç mücadelesine bağlayanların birkaç kuvvetli tezi var.

NEDEN O HELİKOPTER

1- Cumhurbaşkanı Reisi ELT sinyali dahi vermeyen bir helikopterle neden uçuruldu.

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2- Diğer iki helikopter uçmayı başardığı halde donanımı yetersiz olan helikopter Cumhurbaşkanı’na neden tahsis edildi? Tam tersine Cumhurbaşkanına en donanımlı olan helikopterler tahsis edilmeliydi.

3- Hava şartları helikopter uçuşu için tehlikeli olmasına rağmen Cumhurbaşkanı oradan neden uçuruldu?

ELT CİHAZI NEDEN YOKTU

Özel uçaklar başta olmak üzere askeri ve sivil uçaklar ile helikopterlerde bulunan ELT cihazı sadece havada takip edilmeyi sağlamıyor aynı zamanda hava meydanlarına iniş kalkış sırasında da zorunlu tutuluyor. Uydudan takibi sağlayan ELT cihazı gemilerde dahi bulunuyor. Tek istisnası gizli görevlerde, istihbarat servislerinin kullandığı uçaklarda takibe yakalanmamak için pilotlar tarafından kapatılabiliyor. Peki Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopterde neden yoktu? Cumhurbaşkanı ELT cihazı bile olmayan helikopterle mi taşındı?

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DİNİ LİDERLİK SAVAŞI MI

4- Dini lider Hamaney’in ilerleyen yaşı nedeniyle İran’da dini liderlik için bir güç savaşı yaşanıyor.

Reisi dini liderin seçileceği heyette yer alıyor ve dini liderliğin en güçlü adaylarından biriydi. Ancak dini liderin etrafında toplanan bir grup ise Ali Hamaney’in oğlu Mojtaba Hamaney’i istiyor.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ MU

5- Düşen helikopterde hep Cumhurbaşkanı Reisi üzerinde duruluyor ama Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, İran rejimi içinde önemli bir güç olarak görülüyordu. Reisi’den sonra cumhurbaşkanı adayları arasında gösteriliyordu. Eğer suikast yapıldıysa bir taşla iki kuş vurulmuş demektir.

AZERBAYCAN’LA YAKINLAŞMA

Reisi, rejim içerisinde Azerbaycan’la yakınlaşma yanlısıydı. Zaten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak bir açılıştan dönüyordu. Helikopteri Azerbaycan’la yakınlaşmaya karşı olan güçler tarafından mı düşürüldü? Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Elçibey de İran topraklarındaki Güney Azerbaycan’la birleşmeyi savunduğu için İran-Rus ortak yapımı bir darbe ile tasfiye edilmişti.

İSRAİL-ABD İŞİ Mİ

Helikopterin kuşkulu bir şekilde düştüğü haberi geldiği andan itibaren parmaklar dünya haritası üzerinde bir ülkeye yöneldi. O da İsrail.

Kısa bir süre önce İsrail’le İran’ın savaşmak üzere burun buruna geldiği hatırlanırsa bu yabana atılır biz tez değil. Karşılıklı olarak güç savaşı yapıldı. Ayrıca iki ülke zaten Gazze üzerinde örtülü bir savaş veriyorlar. Ancak bu coğrafyada İsrail, ABD desteği olmadan bunu yapamaz.

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden Süleymani’nin mezarı başında patlayan bombalarla 100’ü aşkın insanın yaşamını yitirdiği terör saldırısına kadar hepsinin arkasında İsrail-ABD işbirliği yatıyordu.

Eğer İsrail, İran Cumhurbaşkanı’nı ortadan kaldırmayı başardıysa bu dünya suikastlar tarihinde bir ilk demektir.

İRAN İSTİKRARSIZLAŞIR MI

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kuşkulu bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi İran’da bir istikrarsızlığa neden olur mu? İran karışır mı? İran bu tür sınavlardan başarıyla geçmiş bir ülke.

Güçlü devlet geleneği ile bunu da aşar. Yani bir kaos ya da kargaşa yaşanmaz. Ayrıca rejim içinde güç Cumhurbaşkanı’nda değil dini lider Hamaney’de.