Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Ekim Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

18 Ekim Merkür Terazi Burcunda İleri Hareketinde ileri hareketi

18 Ekim Jüpiter Kova Burcunda İleri Hareketinde ileri hareketi

20 Ekim Koç Dolunayı

23 Ekim Güneş Akrep Burcunda

Koç

18 Ekim’de Merkür’ün Terazi burcunda ileri hareketine başlamasıyla, ikili ilişkilerinizde yaşadığınız iletişim sorunları geride kalıyor. Kimliğinizi, duygularınızı ve yapmak istediklerinizi anlaşılır bir dille ifade edebileceksiniz. Geçmişle ilgili olan ama geçmişte kalmayan konularla olan mesainizin sonuna gelmiş olabilirsiniz.

Boğa

Terazi burcundaki Merkür’ün ileri hareketi, motivasyonunuzu yükselterek üzerinizdeki durgunluğa son veriyor. Yarım kalan işlerinizi tamamlarken, ilerleyen günlerde böyle bir durumla karşılaşmamak için yeni bir plan yapabilirsiniz.

İkizler

Yönetici gezegeniniz Merkür Terazi burcunda ileri hareketine başladığında, enerjinizin yükseliyor. Kendinize zaman ayırmak, yeni hobiler edinmek isteyebilirsiniz. Ne yöne gideceğinizi bilemediğiniz bir durumdan sıyrılmak, size zamana nasıl yatırım yapmanız gerektiğini tekrar hatırlatıyor.

Yengeç

Merkür Terazi burcunda ileri hareketine geçtiğinde, kendinize “tamam” diyerek daldığınız derin düşüncelerden sıyrılabilirsiniz. Hazırlık yaptığınız tüm işleriniz için uygulamaya koyma vaktine geldiniz. Kariyerinizi kendi çabanızla destekliyorsunuz.

Aslan

Merkür’ün Terazi burcunda ileri hareketine başlamasıyla birlikte, durağanlaşan işleriniz ve iletişimleriniz hız kazanabilir. Organizasyondaki başarı ve kabiliyetiniz yeniden istekleriniz arasında yerini alacaktır. Beklettiğiniz imzalar ya da sizin kontrolünüz dışında gelişen olaylarla ilgili olumlu geri dönüşler başlayabilir.

Başak

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Terazi burcundaki ileri hareketiyle, kişisel değerinizi sorguladığınız dönemin sonuna geldiniz. Finansal varlıklarınızda değerlendirme yaparken daha cesur hareketleriniz olacaktır. Kazançlarınızı yöneteceğiniz yeni kararlar alabilirsiniz. Jüpiter’in Kova burcunda ileri hareketine geçmesi, günlük hayatın koşturmasını arttırabilir.

Terazi

Merkür’ün burcunuzda ileri harekete geçeceği bu hafta itibariyle, geçmişin muhasebesine son veriyorsunuz. Düşüncelerinizde özgürleşmenin, kendinizi daha iyi anlamanın ve ifade etmenin ilk sinyallerini hissedeceksiniz. İkili ilişkilerinizde aldığınız bazı kararlar, yeni bir dönemin ve yeni bir dengenin kapısını aralıyor.

Akrep

Merkür’ün Terazi burcunda ileri hareketine geçmesiyle, kelimeleriniz artık bilinçaltınız ile değil dış dünya ile gün yüzüne çıkıyor. Sizi geriye çeken ve sınırlayan tüm konuları konuşmak isteyebilirsiniz. İç dünyanız ve günlük yaşantınız arasındaki dengeyi buluyor, artık uçlarda yaşamama kararının arkasında duruyorsunuz.

Yay

Merkür Terazi burcunda ileri hareketine başlıyor ve toplum önünden izole olma isteğiniz sona eriyor. İletişiminize ve sosyalliğinize kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Kendinizi geri çektiğiniz bu dönemde bazı kararlar aldıysanız, artık onları uygulamaya koyabilirsiniz. Arkadaşlıklar, işbirlikleri ve yeni projeler için fazlasıyla hazırsınız.

Oğlak

Merkür Terazi burcundaki geri hareketine son veriyor. Böylelikle kariyeriniz ve iş fikirleriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Bu süreçte sizi hataya ya da aksamalara iten tüm konuları öğrenmiş ve müdahale etmişseniz, şimdi daha rahat ilerleyebileceksiniz. Jüpiter’in Kova burcunda ileri hareketi, maddi gelirleriniz konusundaki tıkanıklıkları açarak elinizden kaçan fırsatları geri getirebilir. Değer kavramınızı genişletiyorsunuz. Kendinize ait bir alan ya da konu tahsis etmek, kazancınızın yönünü belirleyecektir.

Kova

Merkür Terazi burcunda ileri hareketine başladığında, bekleyen dosyalarınızdan sonuçlar gelmeye başlayabilir. Lehinize sonuçlanan işler, yaşadığınız tüm krizlerin etkisini yok edebilir. Yeni bir eğitim almakla ilgili fikirleriniz netleşebilir, sosyal mecralardaki çalışmalarınıza yeni eklemeler yapabilirsiniz.

Balık

Merkür Terazi burcundaki geri hareketini sonlandırıyor, siz de zihninizde yer eden korkularınızı alt ediyorsunuz. Maddi anlamdaki kaygılarınızı kenara koymalı, elinizdeki imkanları hem maddi hem manevi kazanca çevirecek fikirleri hayata geçirmelisiniz. Kova burcunda ileri hareketine geçecek olan Jüpiter sizi bu konuda destekliyor. Gizli kalan ya da bir sebepten üstü örtülen konuların size verdiği zararı öğrenmek, size bunları telafi edecek fırsatlar sunacaktır. Biriken ödülleri toplama zamanınız geldi.