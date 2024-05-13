Haftalık Burç Yorumları 13-19 Mayıs 2024 || Aygül Aydın yazdı... Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

15 Mayıs saat 20:05’de Merkür, Boğa burcuna geçiyor. Bu geçiş, iletişim ve düşünce tarzının daha pratik ve somut bir şekilde ifade edilmesini sağlayabilir. Boğa burcu, sabit bir burç olduğu için kararlılık ve pratiklik enerjilerini temsil eder. Bu dönemde, finansal konular, maddi değerler ve güvenlikle ilgili konular üzerinde daha fazla odaklanabilirsin.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Merkür'ün burcunuzdan ayrılıp 15 Mayıs itibariyle Boğa burcunda ilerlemesiyle zihniniz sakinleşmeye başlıyor. Yoğun bir temponun ardından söylediklerinizin, yaptıklarınızın, kararlarınızın meyvelerini almaya başlayabilirsiniz. Kişisel değerlerinizi ve sınırlarınızı korumanız önemli olacaktır.

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Boğa



Merkür'ün burcunuza geçmesiyle beraber mikrofonu elinize alıyorsunuz. Güçlü ve nokta atışlı ifadeler kullanabilir, söylemek istediklerinizi dile getirebilir ve bunları kullanacağınız mecralara ulaşabilirsiniz. Kendinizden, birikimlerinizden bahsetme isteğiniz çevrenizin ilgisini çekmenizi sağlayacaktır. İlişki ve iş imkanları doğabilir.

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İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 15 Mayıs'ta yönetici gezegeniniz Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle beraber dikkatle ve sakinlikle geçirmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizden ayrı bir noktada durmak, burada neler döndüğünü anlamanız açısından önemli olacaktır. Kendinizi içten parlatacağınız bir dönem olabilir.

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Yengeç

Merkür'ün Boğa burcuna geçişi ile beraber kaygıları bırakıp hayatınızı neşelendirmeye başlıyorsunuz. Yanlış konuların üzerinde durduğunuzu görebilir, yaşamın mayasını kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. İmkanları görüp hayatınıza uyarlamak istediğiniz insanlar, yapacağınız araştırmalar hayatınıza yeni sayfalar açabilir.

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Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 15 Mayıs'ta Merkür'ün Boğa burcunda seyretmeye başlamasıyla beraber kararlarınızın adını koymaya başlayabilirsiniz. Havada kalmayan ama yazılı hale getirilmesi gereken, buna ihtiyaç duyduğunuz konularda hamle yapabilirsiniz. Yeni görüşmeler yapmak, imzalar atmak, alım satım ya da aile destekleri, kadın figürler bu süreçte gelecek kararlarınızın belirleyici olabilir.

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Başak

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Boğa burcuna geçişi ile şansınızı ve imkanlarınızı somutlaştıracağınız bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizden, yaptığınız işlerden olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Sadece sözde değil kazanç açısından da gelecek bu dönüşler rahatlamanıza yardımcı olabilir.

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Terazi

Merkür'ün Boğa burcuna geçişi ile ortak kararlar aldığınız kişilerle ilgili konular gündeme gelirken bireysel olarak da neler yapacağınızı netleştirebilirsiniz. Uygun koşulların oluştuğunu gördüğünüzde yeni iş ve hayat planları gündeme gelebilir. Eski alışkanlıklarınızın dışına çıkmak istemeyebilirsiniz ancak zamanın ve koşulların değiştiğini göz ardı etmemelisiniz.

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Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Merkür'ün 15 Mayıs'ta Boğa burcuna geçişi ile beraber hem işinizde hem sosyal yaşantınızda yoğun bir tempo sizi bekliyor olabilir. Anlaşmalar, görüşmeler, başlatılan işlerin gidişatı gibi konuların yoğunluğu programınızı ve zihninizi dolduracaktır. Sosyal ve hukuksal açıdan yeni gündemleriniz olabilir.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 15 Mayıs'ta Merkür'ün Boğa burcuna geçişi ile birlikte değişmeyeceğine, bir sonuç çıkmayacağına ikna olduğunuz konuların seyri değişebilir. Yeni alternatiflerinizin olduğunu görmek, bunları geliştirmek, yeni sorumluluklar almak üzerinizdeki tozu atacaktır. İşlerin yavaş yavaş yerine oturduğunu gösteren haberler alabilirsiniz.

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Oğlak

Merkür'ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber duygularınızı fark etme, sindirme ve kabullenme sürecine giriyorsunuz. Mutluluğunuza odaklanmak, bunu kalıcı hale getirmek adına bazı adımlar atabilirsiniz. Hobilerinize daha çok zaman ayırabilir, bunları profesyonel bir noktaya taşıyabilirsiniz. Aile desteklerinizi ya da kendi çabanızla oluşturduğunuz birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.

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Kova



Her şeyin iyi ve keyifli bir kalıcılıkla değişmesi için sorumluluk almalısınız. Anlaşılır ifadeler, net fikirler bu süreçte herkesin işini kolaylaştıracaktır. Kendinizi diken üstünde hissetmenize neden olan ya da aile bireylerinin böyle hissedeceği durumların ortadan kalkması, yaşam alanlarınızı daha da güzelleştirebilir.

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Balık

Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle beraber aklınızdan geçen düşünceleri uygulamaya almak, başlattığınız işleri sürdürmek kolaylaşabilir. Çevrenizle olan iletişiminizi güçlendirebilir, kendinizi ifade ederken daha altı dolu ve nitelikli bir tarz benimseyebilir, yeteneklerinizden istifade edebilirsiniz. Gezi planları yapabilir, bunların işlemleriyle ilgilenebilirsiniz.